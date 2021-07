Lentes de Contato e Facetas Dentais

As Lentes de Contato e as Facetas Dentais tornaram-se procedimentos facilmente vistos nos sorrisos atualmente! Famosos como Kevinho, Biel, Gusttavo Lima, Nego do Borel e muitos outros já aderiram a essa forma de transformação do sorriso. Conheça um pouco mais sobre essa técnica que vem deixando os dentes mais alinhados e harmônicos em poucas sessões no consultório odontológicos:

A Dra Eloana Thomé é

Dentista formada há 25 anos pela PUC-PR, está constantemente em aprimoramento profissional no campo da reabilitação oral e Implantes Dentários. Entre suas principais áreas de atuação estão: os tratamentos estéticos com próteses de porcelana, clareamento dental, Lentes e Faceta de Porcelana, além das cirurgias de implantes e enxertos ósseos.

FB- Quando é mais recomendável o procedimento da aplicação das lentes de contato?

Dra Eloana : Dentes amarelados, manchados e com desgastes incomodam muita gente, levando muitos pacientes a buscarem soluções nos consultórios odontológicos para melhorar seu sorriso. Para solucionar essa necessidade dentária existe a lente de contato dental e a faceta, que melhoram consideravelmente a aparência não só dos dentes, mas da boca de modo geral.

FB- Qual a diferença entre faceta e lente de contato?

Dra Eloana- Embora as lentes e as facetas sejam similares na funcionalidade, existem sutis diferenças entre ambas. Primeiramente, as facetas são mais espessas do que as lentes, sendo necessário um maior desgaste do esmalte dentário. As lentes, por sua vez, são também utilizadas para correção estética de dentes, porém, sendo necessário menos desgaste deles para sua execução.

FB- Como as lentes de contato dentais e facetas são realizadas?

Dra Eloana- Antes da confecção da lente ou da faceta, é necessária a avaliação da saúde bucal para definir qual procedimento é o mais adequado para tratar o paciente. Inicialmente é realizado um ensaio fotográfico para análise bucal e dentária, além do estudo e planejamento com objetivo estético. Nessa etapa, são definidos formatos, cores e tamanhos dos dentes, sempre respeitando a opinião do dentista e do paciente. Logo em seguida, é desenvolvido um modelo (mockup) baseado no enceramento feito pelo protético para se avaliar o resultado final que será obtido.

Após essa etapa, com as lentes e facetas prontas, a superfície dos dentes é limpas, o adesivo e cimento resinoso é aplicado e as peças são fixadas.

FB- Quais as Principais Indicações e contra-indicações?

Dra Eloana- Antes de qualquer procedimento, é necessária uma avaliação completa pelo dentista para analisar o perfil do paciente e seu histórico médico. Com isso, o profissional pode recomendar o tratamento para os seguintes casos:

Pacientes adultos que possuem dentes com fraturas; cor amarelada; manchas; traumas na superfície dentária; diastemas. Nesses casos, a lente ou faceta pode corrigir problemas estéticos bucais, mas o resultado dependerá da competência do dentista e do cuidado do paciente.

As Principais Contra-indicações são :

Embora as lentes e as facetas não ofereçam riscos à saúde, não são todos os pacientes que podem realizar esse procedimento. A seguir, as principais contraindicações: Crianças ou adolescentes; Pacientes com periodontites agudas; Dentes frágeis ou muito desgastados; entre outros. O dentista avaliará o perfil do paciente e qual dos procedimentos é recomendado em cada caso.

FB- Qual a duração da lente de contato dental?

Dra Eloana- Um dos principais fatores que influenciam na duração do procedimento é o cuidado posterior pelo paciente. Para isso, é importante que o mesmo mantenha a higiene bucal adequada, use cremes dentais com flúor não abrasivos, além de evitar alimentos muito duros ou pigmentados (como café, vinho, beterraba). Desse modo, não é possível definir precisamente qual o tempo de duração, mas pesquisas indicam que lentes de contato dental ou facetas dentárias podem resistir por cerca de 10 anos ou mais, dependendo do material e técnica usados e do cuidado do paciente.

Serviço: Dra. Eloana Thomé | Dentista

Endereço: Av. Cândido Hartmann, 570 – Sala 183 – Bigorrilho- Curitiba

Telefone: (41) 3019-7333 www.eloanathome.com.br