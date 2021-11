Laser Intimo para saúde da Mulher .

Entrevista : Dra Juliana Olavo Pereira – Ginecologista , especialista e Histeroscopia , Ninfoplastia e Laser Intimo CRM 26963 PR RQE 17573 RQE 20742

O Brasil é líder mundial em cirurgia íntima feminina. Segundo um levantamento da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética) realizado em 2017, o país está em primeiro lugar no ranking de ninfoplastias, como é chamada a cirurgia da região genital feminina, com o registro de 21 mil cirurgias por ano. Em segundo lugar está os Estados Unidos, com 10 mil a menos que o Brasil – 11 mil.Muitos não sabem, mas com os anos a pele e mucosa vaginal também sofrem com a ação do envelhecimento e também de outros fatores, como gravidez, obesidade e menopausa, levando a atrofia, flacidez, ressecamento e sintomas urinários.

1) O que é laser intimo e quando é indicado?

Considerado um procedimento minimamente invasivo, o tratamento com laser estimula a produção de colágeno e fatores de crescimento na região íntima da mulher, isso em conjunto com uma maior circulação sanguínea da região, age restaurando a elasticidade, a espessura e a lubrificação da parede vaginal. o laser é indicado para tratamento de atrofia e ressecamento vaginal, além de incontinência urinária de grau leve. São casos associados ou não à menopausa, que afetam a saúde da mulher e abalam sua sexualidade e autoestima. Vale lembrar que, dependendo da indicação, o laser pode ser recomendado como complemento a tratamentos cirúrgicos ou ser associado a outros medicamentos, como cremes hormonais.

Além dos procedimentos focados no rejuvenescimento da mucosa vaginal, o laser também tem aplicação estética, podendo ser usado externamente para produção de colágeno na vulva, reduzindo flacidez e rejuvenescimento da pele, melhorando a vitalidade.

Em todos os casos, a paciente deve passar por uma avaliação médica.

2) Como é feita a aplicação do laser ?

A aplicação é feita por ginecologistas e não requer internação hospitalar. A paciente e o operador do aparelho usam óculos de proteção durante a emissão do laser, que conta com ponteira específica e é totalmente controlado pelo especialista. Cada sessão dura em torno de 15 minutos e o número total de sessões varia de 1 a 3, dependendo do caso e da indicação de tratamento. Conforme a conduta clínica do médico, anestésicos tópicos podem ser usados para aumentar a sensação de conforto da paciente.

3) O procedimento do laser provoca dor ? Tem alguma complicação ?

É Indolor para a maioria das mulheres, o tratamento com laser intravaginal é seguro e apresenta baixa incidência de complicações. Por se tratar de um procedimento pouco invasivo, permite à paciente retomar as atividades de rotina logo após a aplicação. A principal recomendação é evitar relações sexuais por uma semana.

4) O Laser e Rejuvenescimento Vaginal traz atualmente quais benefício e soluções para quais sintomas?

A aplicação do laser estimula e regenera a mucosa vaginal de maneira natural

Combate a atrofia vaginal e diversas desordens do trato urinário feminino

Tratamento adjuvante nas síndromes genitourinárias

Sintomas de fragilidade da mucosa vaginal

Flacidez Vaginal e Ressecamento

Coceira e queimação

Dor no ato sexual (dispareunia)

Flacidez vaginal

Problemas causados pela Falência Ovariana Precoce

Mulheres submetidas a tratamento de Câncer de mama e outros

Pós PARTO: causado por trauma perineal, episiotomia ,dor nas relações sexuais ,analgesia local e melhora da cicatriz cirúrgica

Cirurgias de correção de pequenos lábios (ninfoplastia)

mulheres na menopausa que apresentam os seguintes sintomas:

Secura; Falta de Lubrificação; Dor; Sangramento na relação sexual; Queimação ao urinar

As mulheres com flacidez vaginal são mais propensas: a apresentarem ausência de libido, perda desejo sexual e dificuldade em atingir orgasmo.

Serviços e agendamentos

Dra Juliana Olavo Pereira – Ginecologista

Endereço: Av. do Batel, 1821 – Batel, Curitiba

Telefone: (41) 3022-6519

Site: Doctoralia