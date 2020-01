Janeiro Branco: a meditação como ferramenta de promoção da saúde mental

Campanha 5 Minutos, Eu Medito adere ao movimento para incentivar a prática diária da meditação na prevenção e apoio no tratamento da depressão e outros transtornos.

A organização internacional Mãos Sem Fronteiras está mobilizando voluntários em todo o Brasil para divulgar os benefícios da meditação na promoção da saúde mental. Com meditações coletivas em diferentes pontos do país e conteúdo educativo nas redes sociais, o movimento pretende reforçar o alerta sobre o adoecimento emocional da população. O objetivo é provocar a reflexão sobre a prevenção e tratamento de transtornos cada vez mais comuns, como a depressão, ansiedade, bipolaridade, Síndrome do Pânico, entre outros.

Nesta semana, os voluntários fizeram uma meditação coletiva no Farol da Barra, em Salvador. Na próxima quinta-feira (9), fazem uma ação na Praia Central de Balneário Camboriú (SC). Eles vão distribuir material educativo da campanha 5 Minutos, Eu Medito e ensinar os banhistas a fazer a meditação com a técnica simples do Mãos Sem Fronteiras. A atividade vai das 8h às 16h. Na próxima segunda-feira (13), a embaixadora do Mãos Sem Fronteiras Pela Paz no Mundo, Lilian Miranda, conduz uma meditação coletiva na sede da organização em Curitiba (PR). A prática, aberta ao público e gratuita, começa às 17h. A sede fica na Praça Osório, Rua Voluntários da Pátria, 368, no Centro.

“A meditação é uma ferramenta bem eficiente para a saúde mental e equilíbrio emocional. Começando com um exercício respiratório bem simples, que melhora a oxigenação do cérebro, a prática pode ser curta. Apenas cinco minutos são suficientes. Os resultados são imediatos. E, se feita com regularidade, a meditação é realmente transformadora”, diz Lilian Miranda, que é empresária e voluntária da organização há mais de 15 anos. Ela conheceu a meditação durante o tratamento de um quadro de depressão, superado com a ajuda da prática.

As atividades do Janeiro Branco seguem até o fim do mês e incluem a abordagem de temas relacionados à meditação para a promoção da saúde mental também nas redes sociais. O Mãos Sem Fronteiras tem aplicativo gratuito que ensina a meditação em três passos. O app contabiliza minutos meditados em todo o mundo e já alcançou a marca de 17 milhões no “meditômetro”. A Campanha 5 Minutos, Eu Medito tem como slogan “Quando Você Tem Paz, O Mundo Tem Paz” e leva a meditação para escolas, empresas e instituições públicas e privadas.

“A meditação tem efeitos melhora a qualidade dos pensamentos e, por consequência, as atitudes de quem pratica. Isso gera uma onda expansiva de equilíbrio, que tem efeito não apenas no indivíduo, mas na coletividade. É uma ferramenta de promoção da saúde mental e também o caminho para a paz”, explica a embaixadora.

Sobre o Janeiro Branco

Criada em 2014 por psicólogos de Minas Gerais, a campanha do Janeiro Branco tem o propósito de colocar a questão da saúde mental em evidência. A escolha do primeiro mês do ano é estratégica. De acordo com a organização da campanha, o início do ano é, tradicionalmente, um período de reflexão e cobrança sobre metas não alcançadas. Além disso, passadas as festas, boa parte das pessoas sofre com a ansiedade pelos desafios a serem cumpridos no novo ano.

Sobre o Mãos Sem Fronteiras

O Mãos Sem Fronteiras é uma organização sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e religiosos, que tem representação em 25 países. Com o método LJ, que inclui a meditação e técnica que usa o potencial terapêutico das mãos, o MSFint cuida do bem-estar integral das pessoas. Mas a missão vai além dos benefícios da prática integrativa desenvolvida pela fundadora La Jardinera para os indivíduos. O Mãos Sem Fronteiras tem um projeto internacional pela paz e proteção do planeta, que mobiliza voluntários nos cinco continentes. Além da técnica, que é bastante simples e já foi aprendida por milhares de pessoas, o Mãos Sem Fronteiras ensina a meditação a diferentes públicos.

Números do app 5 Minutos, Eu Medito

17 milhões de minutos meditados

3,4 milhões de exercícios de meditação com a técnica dos 5 minutos

234 mil downloads em 78 países dos 5 continentes

207.695 usuários só no Brasil

1 pessoa meditando com o app a cada minuto

1.553 pessoas meditando com o app por dia

566 mil usuários meditando com o app no ano

Para saber mais:

Mãos Sem Fronteiras Brasil – (41) 3013-6788 ou contato@msfbrasil.org.br

Sede nacional: Praça Osório | Rua Voluntários da Pátria, 368, 11o andar, Centro. Curitiba (PR).