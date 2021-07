INTERVENÇÃO CULTURAL EM CURITIBA PROMOVE A UNIÃO DA ARTE DO SKATE COM O GRAFITE

“O 8º festival de Graffiti Street of Styles – vai reunir na capital paranaense, nos dias 17 e 18 de julho, artistas de diversas partes do país, em um movimento de expressão e revolução da arte visual na Curitiba Skate Park”

Curitiba será sede do mais importante evento de grafite realizado no Brasil. A proposta é transformar as paredes da pista de skate indoor – Curitiba Skate Park, localizada no coração do Centro da cidade, em uma verdadeira galeria de arte. Com realização da Montenegro, curadoria do artista visual Michael Devis, o “8º Festival de Graffiti Street of Styles” é considerado um dos três maiores festivais do gênero no mundo e será realizado nos dias 17 e 18 de julho.

O festival tem como principal objetivo a representação artística das cenas urbanas e nessa edição terá o skate como o principal “mestre de cerimônias”. Serão apresentadas intervenções visuais de artistas de todo o país em uma área de mais de 300 metros quadrados. “Ter a oportunidade de receber o Street of Styles aqui na nossa casa, reafirma o nosso compromisso em desenvolver parcerias fortes com marcas engajadas e profissionais competentes e comprometidos com a evolução dos esportes, das artes e da cultura. O skate, o grafite e a música sempre andaram de mãos dadas e são ferramentas de posicionamento cultural e desenvolvimento sócio-econômico”, afirma Lucas Bora Araujo, sócio-administrador da Curitiba Skate Park. Em paralelo, uma mostra com shapes de skates customizados com pinturas exclusivas, retratando a união do lifestyle do skate com a arte contemporânea e apoio da Mundi Skate Shop.

Ao contrário das edições anteriores e devido ao cenário pandêmico, essa etapa do festival será fechada ao público e só participarão da intervenção os artistas convidados, que deverão cumprir todos os protocolos de segurança exigidos pelo Ministério da Saúde. O resultado será apresentado ao público em visitas (vagas limitadas mediante cadastro no evento no sympla.com.br) e em vídeo documentário, com entrevistas dos artistas, curadoria e processo criativo. A edição de 2021 será diferente porque ela está sendo feita em etapas. “Devido à pandemia, tivemos que reduzir o número de artistas de 400 para 20, sendo cada um por etapa. Com isso, esses artistas formarão pequenos murais, refletindo as suas obras, e com o networking entre eles sendo realizado virtualmente”, explica Devis, curador do projeto. Segundo ele, o conceito do festival é promover o networking entre os artistas de rua com aqueles de diversas partes do mundo, promovendo um intercâmbio de ideias que desperte maiores possibilidades para a arte.

Sobre a mostra que será apresentada, Michael adianta que os artistas vão representar os seus próprios estilos dentro do mural pintado no espaço. A ideia é realizar um mix de todas as influências para produzir uma peça única nas paredes da Skate Park. “Para esta edição pocket, estamos trazendo 21 artistas de todas as regiões do Brasil. Vamos trabalhar com todos os estilos do grafite – wildstyle, bomb, throwUp, freestyle, personagem, 3D, entre outros, visando a diversificação dos estilos da arte urbana, assim como do grafite para a ampliação do conteúdo na criação de um novo mural na cidade. Além disso, estamos trazendo homens, mulheres, e pessoas de transgêneros e/ou LGBTQI na inclusão dentro do festival, abrindo assim, as portas para pessoas de todos os gêneros e estilos”, revela Michael Davis, curador do projeto.

Para esta edição, já estão confirmados renomados artistas como, Babu (MT), Artestensiva (PR), Raiz (AM), Fênix (MG), Deleon (PR), Ise (SP), Bruno Dhoar (PR), Starley (ES), Gustas (PR), Vidal (BA), Carão (PR), Jay Moraes (PR), Does (SP), Matias Souza (AC), Cazé (RJ), Dninja (MG), Gardpam (PR), Kueio (SP), Fabio Flop (RS), Isaac Souza de Jesus (PR) e Wagner Santiago (PR).

Além disso, várias escolas estarão integradas ao processo no plano de contrapartida do projeto executado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Durante o ano, 4 murais serão produzidos em escolas municipais com a participação dos alunos, professores e artistas, envolvendo aproximadamente 500 estudantes em oficinas práticas de grafite. “O papel dos projetos culturais, sendo eles incentivados ou não, é sempre promover a democratização da arte e o fomento da produção cultural. Ao levarmos as oficinas para as escolas estamos cumprindo essas duas premissas tão fundamentais para a continuidade de ações como essa”, declara Carolina Montenegro, coordenadora do projeto.

“O EBANX acredita no poder transformador da cultura e, por isso, apoia projetos que fomentam a arte nas suas mais variadas formas. O Festival de Graffiti é um exemplo de um projeto curitibano, que além de levar a arte para a comunidade, fomenta e se relaciona com uma modalidade esportiva que significa muito para o EBANX: o skate”, comenta Michelle de Cerjat, coordenadora de comunidade do EBANX.

As transmissões ao vivo das intervenções poderão ser acompanhadas através do instagram @street_of_styles.

O 8º Festival de Graffiti Street of Styles conta com o apoio da Curitiba Skate Park, Mundi Skate Shop, curadoria Cápsula Graffiti. Incentivo: EBANX, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. "PROJETO REALIZADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À CULTURA – FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA."

Sobre a Montenegro

Atuando há 11 anos, a Montenegro sempre apostou na cultura, o maior valor do Brasil. A empresa busca, com a realização de seus espetáculos, debater e desenvolver o teatro para a infância e juventude no Brasil, movimentando e valorizando o cenário artístico com as suas contribuições.

Além de colaborar com a formação artístico-pedagógica das crianças e adolescentes, a empresa oferece, através de espetáculos, exposições, oficinas, contação de histórias, encontros temáticos e rodas de conversa, toda a bagagem necessária para o fortalecimento da cultura no país.

Serviço:

8º Festival de Graffiti Street of Styles

Local: Curitiba Skate Park – Travessa da Lapa, 231, Centro, Curitiba – PR

Quando: 17 e 18 de julho de 2021

Visitação: mediante cadastro no evento no www.sympla.com.br

Realização: Montenegro

Apoio: Curitiba Skate Park, Mundi

Curadoria: Cápsula Graffiti

Apoio: Curitiba Skate Park e Mundi Skate Shop

