Instituto Esperançar no apoio ao câncer de mama

O Outubro Rosa traz um alerta importante: a prevenção ao câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o tumor é um dos mais frequentes nas mulheres, com cerca de 66 mil novos casos por ano.

Encarar o diagnóstico de câncer não é nada fácil. Com a preocupação com o seu bem-estar vem as dores, dificuldades e baixa autoestima. No entanto, é válido ressaltar que existem algumas instituições que ajudam pessoas com câncer, as quais contam com o apoio de voluntários para cumprir sua missão: aliviar a dor daqueles que passam por esse momento tão difícil. Contar com o auxílio de pessoas que se importam de verdade é muito importante e vai contribuir positivamente com o o tratamento.

Um deles é o Instituto Esperançar , um projeto que ajuda e leva esperança para mulheres que já terminaram ou estão em tratamento do câncer , mulheres que estão com dificuldade financeiras.

“Nosso objetivo é resgatar a dignidade e otimismo, ensinar com aulas de costura, artesanato, culinária e outros, sendo assim produzindo e adquirindo conhecimentos, obtendo a sua própria renda,” informou Jacqueline Biss , responsável e fundadora do Instituto Esperançar de Curitiba .

A ajuda filantrópica acolhe mulheres que terminaram o tratamento de câncer e estão desempregadas, com dificuldade de voltar ao trabalho por condições físicas e também mulheres que foram abandonadas durante e após o tratamento de câncer!

“Nós temos um bazar fixo onde atendemos o público com horário agendado, todo dinheiro da venda é destinado para compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza e até remédio para as assistidas.” Comunica Jacque

A seguir definição de Esperança por Jacque Biss :

Sabe qual é a melhor definição de esperança? Esperar com fé! Esperar que os sonhos se realizem, apesar dos contratempos, esperar com paciência, mas não esperar parado!

A esperança é o que nos faz, em meio a tempestade, abrir o nosso guarda-chuva colorido! A esperança é ver apenas pequenos pontos de luz na escuridão, mas deixar-se iluminar por completo. A esperança é ter forças para tentar outra vez, mesmo quando o mundo lhe diz para desistir.

Ter esperança é ter a coragem de criar expectativas positivas. É pensar que sempre haverá uma saída, é saber que não há mal que dure para sempre. Quem tem esperança, sabe que a qualquer momento coisas boas podem acontecer. É o impossível se torna possível, porque somente no coração em que há esperança acontecem milagres.

Manter a esperança viva é a maior prova de força que uma pessoa pode dar a si mesmo

Atendimento e doações :

O bazar fixo atende o público com horário agendado, todo dinheiro da venda é destinado para compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza e até remédio para as assistidas.

Para doações, incluído cesta básica, produtos de higiene pessoal, e limpeza, roupas e lanches.

Instagram @projetoesperancar_

whatsapp : 41 9994-9880