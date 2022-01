Instituto de Carreira e OP (ICOP) Categoria Psicologia

Dra Rafaela de Faria é uma profissional dedicada em ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho profissional e recebe pelo segundo ano consecutivo o Troféu Melhores do Ano 2021

A psicóloga (CRP08/13830) Dra. Rafaela de Faria auxilia os indivíduos nos processos de decisões e realizações profissionais e pessoais. Em sua trajetória, fica evidente também sua paixão pelos estudos, Rafaela soma algumas pós-graduações em psicologia, além do mestrado e doutorado em educação. Também realizou inúmeros cursos no segmento de orientação profissional. Atua na área de desenvolvimento de carreira desde 2006 e em 2011 fundou o Instituto de Carreira e Orientação Profissional (ICOP). A iniciativa partiu de um desejo de Rafaela em ter um espaço de referência na área de Orientação Profissional (OP) em Curitiba. A empresa acolhe pessoas com dúvidas quanto à escolha de carreira, mas também auxilia aquelas que já sabem o que querem, mas ainda não realizaram seus sonhos. Para realizar o trabalho com excelência, o ICOP preza pela personalização da intervenção conforme cada demanda.

Após uma avaliação inicial, o paciente é encaminhado para um programa dedicado à tomada de decisão ou a realização de metas pessoais e profissionais. Então é traçado um plano de trabalho que inclui autoconhecimento com foco em interesses, habilidades, personalidade, valores e necessidades, além de informações sobre os caminhos possíveis para escolha e realização. É um percurso trilhado de dentro para fora, em que o cliente descobre as melhores respostas por meio das perguntas certas. No final da intervenção, cada orientando recebe um relatório com síntese das informações coletadas, além das direções indicadas e recomendações, levando em consideração as particularidades de cada ser.

Entre os desafios encontrados na atuação, a Dra. Rafaela menciona a necessidade diária de diferenciar o trabalho desenvolvido por um profissional da psicologia e daqueles com formação em outras áreas. Além disso, cita a importância de conscientizar as pessoas em relação às mudanças que ocorrem na carreira, desmistificando o preconceito e a sensação de fracasso quando – por motivos internos ou externos – é preciso redesenhar a trajetória acadêmica ou profissional.

A pandemia não trouxe maiores dificuldades para Rafaela. Entre março e junho ela manteve todos os atendimentos on-line, já que possuía uma autorização do Conselho Federal de Psicologia para atuar dessa maneira. A única diferença foi na adaptação para o novo modelo que a fez ter de criar novas estratégias para aplicar as atividades. Mesmo com o bom resultado nessa mudança, ela chegou a questionar se manteria o espaço físico, mas considerou que muitos instrumentos psicológicos ainda precisam de autorização e adaptação para aplicação remota, assim como entende que nada substitui o acolhimento presencial, então preferiu manter o espaço localizado no Batel.

Para a Dra. Rafaela, o aspecto mais gratificante da atuação é ajudar os clientes no seu desenvolvimento integral, transformando incerteza, angústia, insegurança em esperança, clareza, segurança, facilitando decisões e realizações.

site : http://www.rafaeladefaria.com.br/