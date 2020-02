Ilhas incontáveis no Brasil !!!

Para os ambientalistas são incontáveis as ilhas na costa do Brasil.

Primeiramente precisamos citar pelo menos 04 tipos de ilhas,

Ilhas Oceânicas: são aquelas que se encontram DISTANTE da costa, não são formada pelo relevo costeiro, mas são picos emersos de grandes montanhas marítimas.

Ilhas Continentais também chamadas de Costeiras: são aquelas que ficam PRÓXIMO a costa continental, fazem parte da mesma plataforma do continente.

Ilha elevada: que em geologia é o nome dado as ilhas de origem vulcânicas, é comum ouvir apenas o termo Ilhas Vulcânicas, e como o nome diz, são formada pela lavra dos vulcões, como pela elevação provocada por estes.

Ilhas Fluviais: Formada por rios, (água doce).

As mais conhecidas próximas ao litoral são: Itamaracá, em Pernambuco; Grande, no Rio de Janeiro; São Sebastião, em São Paulo; Florianópolis em Santa Catarina; A ilha de Marajó, no litoral paraense. As distantes do litoral e emergem da Dorsal Atlântica, tem um número é reduzido e elas apresentam, em geral, pouca extensão. São elas: o arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade e Martim Vaz, o rochedo de São Pedro e São Paulo, o atol das Rocas e o arquipélago de Abrolhos. A origem destas é vulcânica, excetuando-se o atol das Rocas, de origem coralíngea

Buscando todas as ilhas no Brasil através de pesquisas fui ao site da Wikipédia, mas observei que lá as informações são muito confusas e faltante, o Estado do Amazonas em diversas listas demonstra não ter uma ilha, mas já em outros artigos do mesmo site é possível encontrar a ilha de Tupinambarana. As ilhas fluviais são esquecidas em muitos contagens, e mesmo que elas sejam enfatizadas no texto é desprezada em muitas listas. Não podemos esquecer que a Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, fica no Estado do Tocantins. E consultado o IBGE encontrei o arquipélago de Mariuá que fica localizado no estado do Amazonas, é o maior arquipélago do Brasil e também considerado o maior do mundo, possui mais de 1600 ilhas.

A natureza foi generosa com a baía de Angra dos Reis, presenteando-a com nada menos que 365 ilhas segundo dados da Fundação de Turismo de Angra , em um mar de águas verdes e cristalinas . A melhor maneira de conhecê-las é de barco, em passeios que levam a cenários paradisíacos e variados. No cardápio estão recantos isolados – os preferidos dos ricos e famosos para erguerem seus refúgios como Xuxa e Luciano Huck.

Fernando de Noronha, PE: formado por 21 ilhas e ilhotas, o arquipélago de Fernando de Noronha é uma verdadeira maravilha da natureza. Com praias paradisíacas e fauna e flora preservadas, Fernando de Noronha é um lugar fantástico para surfar e mergulhar, em uma natureza protegida pela limitação do turismo e estritas normas ambientais

Atol das Rocas, RN: único atol do Atlântico Sul, o Atol das Rocas encontra-se a cerca de 140 km de Natal. Formado por um recife anelar, o atol é ponto de encontro de numerosas espécies marinhas como tartarugas, golfinhos e diferentes aves, e é um ponto incrível para a prática do mergulho. O atual Farol das Rocas e as ruínas do antigo farol são as únicas construções das ilhotas

Ilha Grande, RJ: paraíso ecológico do litoral fluminense, próximo a Angra dos Reis, Ilha Grande garante a seus visitantes um encontro único em harmonia com a natureza. Mais de cem praias exuberantes e trilhas com vegetação de mata atlântica recebem os turistas, em uma ilha que é exemplo de desenvolvimento sustentável e onde os carros estão proibidos

Ilha de Comandatuba, BA: ao sul do litoral da Bahia, a Ilha de Comandatuba tem 21 km de praias preservadas com vilarejos de pescadores e um importante resort turístico de luxo. O hotel Transamérica Ilha de Comandatuba é um dos mais sofisticados do país e conta até com sua própria pista de aterrissagem.

Ilha do Bananal, TO: maior ilha fluvial do planeta, com mais de 20 mil quilômetros quadrados de extensão, a Ilha do Bananal situa-se no sudoeste do estado do Tocantins, na divisa com o Mato Grosso e Goiás. A ilha é formada pelos rios Araguaia e da Morte e é considerada como Reserva da Biosfera da UNESCO pela sua grande diversidade de animais como onças-pintadas, botos e tartarugas-da-amazônia

Amapá: (1)Ilha de Maracá

Bahia: ( 27) Ilha Santa Bárbara , Siriba , Sueste , Redonda , Guarita ,Cajaíba , Comandatuba ,

Itaparica , Maré , Frades , Bom Jesus dos Passos , Bom Jesus dos Pobres , do Capeta , de Santana

Paramana,Ilha do Conde , da Esperança

Ilha da Fantasia

Ilha Bimbarras

Ilha das Fontes

Ilha das Garças

Ilha de Atalaia

Ilha de Bimbarra

Ilha Caçumba

Ilha do Cajueiro

Ilha de Tinharé

Ilha de Boipeba

Espírito Santo: Vitória ( 21 ilhas)

– Vitória

Ilha de Vitória

Ilha de Trindade

Martin Vaz

Ilha do Socó

Ilha do Frade

Ilha do Boi

Ilha Rasa

Ilha da Galheta de Dentro

Ilha da Galheta de Fora

Ilha dos Práticos

Ilha dos Itaitis

Ilha dos Igarapés

Ilha de Maria Cotoré

Ilha das Cobras

Ilha das Pombas

Ilha da Fumaça

Ilha do Urubu

Ilha das Tendas

Ilha do Príncipe

Ilha do Cal

Ilha da Pólvora

– Vila Velha (5)

Ilha da Baleia

Ilha do Tatu

Ilha dos Pacotes

|Ilha das Garças

Ilha de Itatiaia

– Guarapari ( 10)

Ilha de Francisco Vaz

Ilha de Cambaião

Ilha de Guanchumbas

Ilha Leste-oeste

Ilha de Quitongo

Ilha de Toaninha

Ilha de Guararema

Ilha de Alcabira

Ilha da Pedra dos Patos

Ilha Escalvada

– Itapemirim ( 1) Ilha dos Franceses

– São Mateus ( 1) Ilha de Guriri

Maranhão: ( 3)

Ilha dos Carangueijos

Ilha de Cururupu

Ilha de São Luis

Pará: ( 3)

Ilha de Marajó

Ilha de Mosqueiro

Ilha de Maiandeua

Paraíba: ( 5)

Ilha da Restinga

Ilha Stuart

Ilha Tiriri

Ilha do Eixo

Ilha das Andorinhas

Paraná: ( 23)

Ilha dos Bandeirantes

Ilha da Barra

Ilha do Bordado

Ilha do Capim

Ilha das Cobras

Ilha dos Currais

Ilha do Araçá

Ilha da Galheta

Ilha dos Valadares

Ilha Guará

Ilha de Itacolomis

Ilha da Laranjeiras (Paraná)

Ilha do Mel

Ilha das Palmas (Paraná)

Ilha dos Pinheiros

Ilha do Rabelo

Ilha Rasa

Ilha do Saí

Ilha da Sepultura

Ilha de Superagüi

Ilha das Tartarugas ou Ilha do Farol

Ilha Triangulo

Ilha do Veiga

Pernambuco: ( 24)

Fernando de Noronha 21 ilhas

Ilha de Santo Aleixo

Ilhota da Coroa do Avião

Rio Grande do Sul: ( 18)

Ilha dos Afogados

Ilha Barba Negra

Ilha da Barra

Ilha da Feitoria

Ilha do Furado

Ilha Grande (1)

Ilha Grande (2)

Ilha Junco

Ilha dos Lobos

Ilha Grande dos Marinheiros

Ilha dos Marinheiros

Ilha do Leonídeo

Ilha da Torotama

Ilha do Meio

Ilha da Ponta

Ilha da Sarangonha

Ilha do Taquari

Ilha das Garças

Rio de Janeiro: (21 )

Cataguazes (em Angra dos Reis)

Ilha da Bexiga (em Paraty)

Ilhas Botinas (em Angra dos Reis)

Ilha de Brocoió

Ilhas Cagarras

Ilha das Cobras

Ilha da Conceição

Ilha Fiscal

Ilha do Fundão

Ilha do Governador

Ilha Grande (em Angra dos Reis)

Ilha de Itacuruçá (Mangaratiba – Itaguaí)

Ilha da Jipóia (em Angra dos Reis)

Ilha da Lage

Ilha de Paquetá

Ilha dos Porcos (em Angra dos Reis)

Ilha de Villegaignon

Arquipélago de Santana

Ilha de Santana

Ilha do Francês

Ilhote Sul

Santa Catarina: ( 46)

Ilha do Amendoim

Ilha de Anhatomirim

Ilha de Araçatuba (ou Ilha da Fortaleza)

Ilhas das Aranhas

Ilhas do Arvoredo

Ilha do Badejo

Ilha do Campeche

Ilha dos Cardos

Ilha do Carvão

Ilha da Casca

Ilha do Coral

Ilha Deserta

Ilha Diamante

Ilha Feia

Ilha do Francês

Ilha das Galés

Ilha das Garças

Ilha Guarazes

Ilha dos Guarás Grande

Ilha dos Guarás Pequena

Ilhas Três Irmãs

Ilha Irmã Costeira ou Ilha Irmã Pequena

Ilha Irmã de Fora

Ilha Irmã do Meio

Ilha das Laranjeiras

Ilha do Largo

Ilha Maria Francisca

Ilha Mata-fome

Ilha do Maximiliano

Ilhas dos Moleques do Norte

Ilhas dos Moleques Pequenos

Ilhas dos Moleques do Sul

Ilha dos Noivos

Ilha dos Papagaios Grande

Ilha dos Papagaios Pequena

Ilhota da Palhoça

Ilha da Paz

Ilha do Rato

Ilha Ratones Grande

Ilha Ratones Pequeno

Ilha dos Remédios

Ilha de Santa Catarina

Ilha de São Francisco do Sul

Ilha da Vaca

Ilha das Vinhas

Ilha do Xavier

São Paulo: 33 ilhas

Ilha de Alcatrazes

Ilha Anchieta

Ilha Ariranha

Ilha Bela

Ilha Búzios

Ilha das Cabras

Ilha de Cananéia

Ilha Carolina – no lago formado no Rio Paraná pela barragem Eng. Sérgio Motta

Ilha do Cardoso

Ilha de Castilho

Ilha Comprida – no litoral sul de São Paulo

Ilha Comprida – no rio Paraná, ao norte de São Paulo

Ilha das Couves

Ilha dos Crentes – no lago formado no Rio Paraná pela barragem Eng. Sérgio Motta

Ilha do Farol ou da Moela

Ilha das Gaivotas – no lago formado no Rio Paraná pela barragem Eng. Sérgio Motta

Ilha Grande – no rio Paraná, próxima à foz do Tietê

Ilha Grande – no Rio Grande, divisa de SP e MS, próxima às cidades de Santa Fé do Sul e Rubinéia

Ilha Montão de Trigo

Ilha das Ortigas – no lago formado no Rio Paraná pela barragem Eng. Sérgio Motta

Ilha das Palmas

Ilha do Paredão

Ilha Porchat

Ilha do Porto

Ilha Presidente Tibiriçá – no lago formado no Rio Paraná pela barragem Eng. Sérgio Motta

Ilha da Queimada Grande

Ilha de Santo Amaro

Ilha de São Sebastião(também conhecida como Ilha Bela)

Ilha de São Vicente

Ilha da ******

Ilha do Sul

Ilha Urubuqueçaba

Ilha Vitória

Tocantins: 1 ilhas

Ilha do Bananal