Hospitais filantrópicos de Curitiba realizam festival “Unidos pela Vida”

Intenção é arrecadar doações para suprir a demanda gerada pela pandemia do novo coronavírus

Dez hospitais filantrópicos de Curitiba se unem em um evento em favor da saúde e da vida neste sábado (16), das 15h às 21h, que será transmitido pelas redes sociais. O Festival “Unidos Pela Vida” terá participação de artistas e religiosos em uma campanha para arrecadar doações aos hospitais, que serão destinadas ao enfrentamento à pandemia de COVID-19. A intenção é que os recursos possam ajudar a saúde na aquisição de insumos e no custeio hospitalar.

Entre as atrações que vão participar do evento estarão as cantoras Rafa Gomes e Maria Clara Nery, que participaram do programa The Voice Kids; a dupla sertaneja católica Álvaro e Daniel; o ator Alexandre Nero; Padre Reginaldo Manzotti; cantor Nicolas Candido, Dj Nizo Gomide, entre outros. A programação é para toda a família.

O evento irá beneficiar as seguintes instituições: Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças (que inclui o Hospital Nossa Senhora das Graças e a Maternidade Mater Dei); Hospital Cruz Vermelha do Paraná; Hospital Erasto Gaertner; Hospital Especializado Pequeno Cotolengo do Paraná; Hospital Madalena Sofia; Hospital Pequeno Príncipe; Hospital São Vicente; Hospital Universitário Cajuru; Hospital Universitário Evangélico Mackenzie; e Santa Casa de Curitiba.

Os hospitais filantrópicos são instituições sem fins lucrativos, que possuem, no mínimo, 60% de seu atendimento destinado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Para se integrar nesse perfil a entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), concedido pelo Ministério da Saúde.

Como será a doação

As arrecadações serão feitas pelo site www.unidospelavidacuritiba.com. Na página, as pessoas serão direcionadas a um ambiente seguro por meio do qual poderão cadastrar seus cartões de crédito para fazer a doação, que poderá ser nos valores de R$ 10, R$ 15, R$ 20 e R$ 50. Também haverá opção de fazer doações de qualquer valor.

O festival deste sábado é o primeiro passo nessa campanha, que terá, futuramente, a continuidade nas ações para arrecadação de doações. O montante será dividido igualmente a todos os hospitais que participam da campanha.

A importância de doar

Segundo o gerente de projetos sociais e mobilização de recursos do Hospital Nossa Senhora das Graças, Eduardo de Oliveira Filho, com a pandemia do novo coronavírus os hospitais tiveram uma desestabilização em suas programações financeiras. Uma caixa de máscara, por exemplo, que antes da pandemia custava R$ 5, atualmente é adquirida por R$ 200,00. “Mas não se trata apenas da compra de EPIs (equipamentos de proteção individual), que tiveram aumento de custos, mas toda a estrutura hospitalar, os insumos necessários e a mão-de-obra”, afirma.

Mesmo para os hospitais que não são referência no atendimento da COVID-19, o custeio aumentou, tendo em vista que toda a rede hospitalar precisa proteger tanto os pacientes quanto as equipes de saúde e necessita manter o atendimento de outras doenças. “Um hospital está dando as mãos para o outro, para que todos possam cooperar neste momento”, explica.

Conscientização: fique em casa

Além do pedido de doações, a campanha terá como objetivo conscientizar a população da importância de manter o isolamento social. O gerente de projetos sociais alerta que tem sido observadas algumas ações no intuito de flexibilização do isolamento. Porém, a curva de infecções ainda está crescente. “Estamos reafirmando a necessidade de prevenção: fique em casa e use máscaras. É importante essa atitude pois, além da COVID-19, outras doenças continuam em circulação, como a dengue, e as pessoas também precisam dos hospitais para tratamentos de outras comorbidades, como o câncer”, evidencia.

Alvaro e Daniel

Serviço:

Festival Unidos pela Vida

Data: 16 de maio de 2020

Horário: das 15h às 21h

Transmissão: No canal do YouTube do Festival unidospelavidacuritiba: https://www.youtube.com/channel/UCD1u4nTDgixVyF0odXuixug/featured

Doações: www.unidospelavidacuritiba.com

#UnidosPelaVidaCuritiba