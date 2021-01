Grupo Recalcatti em prol da comunidade

Ajudar o próximo é o que motiva o trabalho de Filipe Recalcatti, do Grupo Recalcatti, uma empresa disposta a encarar duros desafios para garantir a segurança de seus clientes.

O amor pela segurança vem de casa. Filipe é filho de delegado e isso serviu de influência para toda sua trajetória. Estudou Direito, fez estágio no Tribunal de Contas e no 4º Distrito Policial. Também acumulou passagens pelo comércio de veículos e no setor de compras da Prefeitura Municipal de Araucária. Chegando à política, foi candidato a vereador pelo Partido Social Democrático (PSD) e conquistou 2300 votos, terminando como suplente na Câmara.

Em 2014, ele criou o Grupo Recalcatti, empresa de segurança com a proposta de atender aos clientes com proximidade. Localizada no bairro Seminário, a empresa atua em um raio de 5km e já atendeu centenas de clientes.

Nesse ramo podem acontecer situações de todos os tipos, até mesmo inusitadas, como o resgate de animais perdidos, incêndios ou discussões. Mas para Filipe, o maior desafio está em situações de enfrentamento da marginalidade sem estar devidamente armado. Eventualmente, quando o trabalho se restringe, sua equipe pode se ver em desvantagem contra bandidos fortemente armados, até mesmo em serviços preventivos. Mas de todo modo, a empresa está de prontidão para intervir e garantir a segurança de seus clientes.

Durante a pandemia, a empresa se deparou com o aumento na criminalidade e por isso fizeram reajustes, como oferecer descontos para que seus clientes não ficassem desamparados neste momento difícil.

Para Filipe, trabalhar com segurança é gratificante não apenas pelo reconhecimento de seus clientes, mas principalmente por poder ajudar o próximo. “Desde uma situação de assalto até um animalzinho perdido, auxiliar com um carro quebrado ou até mesmo com uma simples conversa, que às vezes é o que muita gente precisa!” – conclui o profissional.

O trabalho de Filipe é importante não apenas pela satisfação de seus clientes, mas também por ajudar a manter a ordem nas ruas e pela prontidão em prestar auxílio, que pode ajudar inclusive a salvar vidas.

Grupo Recalcatti

Endereço: R. Cel. Hoche Pedra Píres, 337 – Seminário, Curitiba –

Aberto 24 horas

Telefone: (41) 3359-1457

https://www.facebook.com/gruporecalcatti/