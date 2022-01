Floravita – Acti Nutri Categoria- Suplemento Alimentar

A Floravita surgiu há 13 anos, com o objetivo de ajudar as pessoas a realizarem o sonho de emagrecer com melhora na saúde, contribuindo para felicidade e autoestima.

O Acti Nutri é um de seus principais produtos. É um complexo vitamínico desenvolvido por uma equipe de especialistas na área de saúde para auxiliar no emagrecimento.

O maior destaque da empresa está na criação do Projeto Floravita Doe Amor, uma campanha destinada a alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade. A empresa percebeu a necessidade de atuar com relevância nesse caminho, em virtude de uma diminuição desse tipo de iniciativa por terceiros. No ano de 2020 o projeto contou com a parceria do Chef Dudu Moraes, que preparou pessoalmente a comida, seguindo um rigoroso controle de qualidade.

A empresa se destaca também por projetos de cunho social e ambiental. Nesse ano de 2021 uma tonelada de alimentos não perecíveis foi entregue e perfuramos o Primeiro Poço de água potável para suprir a necessidade de uma aldeia indígena no Ceará, a Aldeia Tabepa Carnaubal

Informou a diretora da empresa Floravita Angélica Aguas.