Especialidade : Medicina de Família e Comunidade

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é uma especialidade médica reconhecida no mundo todo, e presente no Brasil desde 1970. É uma especialidade médica que atende as pessoas ao longo de suas vidas, independentemente de gênero, idade ou possível doença. Reúne ações de promoção e recuperação da saúde em situações agudas ou crônicas , em estado saudável ou adoecida, tendo o foco centrado em quem busca o atendimento, e não em doenças, órgãos ou sistemas isolados.

Para exercer bem a Medicina de Família, o médico deve possuir uma visão holística, considerando sempre os contextos biológico, psicológico e social e suas interações. Deve também realizar a continuidade da atenção mesmo quando a pessoa precisa ser vista por outros profissionais, idealmente mantendo contato e coordenando as atividades conjuntamente para a obtenção de melhores resultados. Além disso, precisa fazer um atendimento centrado na pessoa atendida, estabelecendo com ela uma boa comunicação e ter uma abordagem familiar e comunitária, reconhecendo que as interações com outros são parte fundamental dos processos de saúde e doença individuais.

“De certa forma, a escolha da minha especialidade como médica de família começou antes mesmo de ingressar na faculdade, há 15 anos atrás.” Informa Dra Isis Del Corso. E complementa: “O entendimento de que cada pessoa é um ser único contribui, constantemente, para a busca de um atendimento médico cada vez mais integral e humano, buscando olhar o paciente não só através das suas doenças, comorbidades e queixas, mas sim em toda a complexidade de seu ser (físico, emocional e espiritual) e sua família e comunidade onde vive, com sua experiência de vida, dores e sabores.”

Os principais atendimentos que a Medicina da Família faz:

Check-up médico;

Saúde da mulher, consulta pré natal;

Acompanhamento de rotina da criança (puericultura);

Saúde do idoso, do homem e do adolescente ;

Tratamento da dor crônica e aguda ;

Acompanhamento e tratamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol entre outras .

Dra Isis Del Corso realiza atendimentos através da Telemedicina e consulta Domiciliar:

Através da telemedicina ou consulta online realiza diagnóstico e acompanhamento à distância, através de plataformas eletrônicas, sem a necessidade de sair de casa, no conforto e sigilo do seu ambiente. Atualmente é uma prática autorizada e regulamentada, garantindo o sigilo e preservando a relação médico-paciente.

Na Consulta Domiciliar tem como diferencial um atendimento personalizado e individualizado para pessoas que precisam ser atendidos pessoalmente e sem a necessidade de sair de casa, recomendada para quem tem dificuldade de locomoção, ou quem não pode ou não deseja ser exposto a patógenos e micro-organismos presentes em clínicas e hospitais.

A Dra. Isis Del Corso CRM/PR 30.222 | RQE 18934 é médica formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR em 2012.

Médica especialista em Medicina de Família e Comunidade pelo HCV-PR (2013-2015).

Pós-Graduada em Fitoterapia Instituto Equilibra 2015-2017

De 2015 a 2019 teve diversas experiências em docência na graduação da PUC-PR, em cursos de atualização clínica da APS e outros. Foi membro da Diretoria da Associação Paranaense de MFC (APRMFC) de 2013-2017 e

Membro do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares da SBMFC em 2017/18.

Agendamentos e informações :

Whatsapp: 41 9 9852-0705

www.draisisdelcorso.com.br