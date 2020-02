Entrevista Rosi Zonin diretora Presidente da Jan Rosê

Folha do Batel: Conte-nos um pouco da sua história e quais os diferenciais da Jan Rosê no mercado de trabalho?

Rosi : Minha historia começou muitos anos antes da Jan Rosê. Meus filhos eram pequenos e eu precisava arrumar um jeito de ganhar dinheiro e ao mesmo tempo cuidar deles. Foi ai que iniciei no ramo da beleza. A princípio fazendo vendas de uma marca de cosméticos e como não conhecia ninguém na cidade, o caminho que encontrei foi batendo de porta em porta para fazer a clientela. Logo percebi que se dependesse apenas do meu trabalho não me levaria muito longe, treinei uma equipe de vendas e já obtive ótimos resultados. Tive que acompanhar meu marido Dalair Zonin , ele era bancário e ficávamos praticamente um ano em cada cidade, muitos desafios, novas cidades novos desafios. Meu propósito forte em pensar que se eu me realizasse outras pessoas poderiam também junto comigo. Meu marido pediu demissão do banco e passamos a trabalhar juntos, um sonho que não era mais meu e sim da família.

Folha do Batel: Qual foi o maior desafio encontrado até hoje como empreendedora?

Rosi: Foi quando tivemos que vender a nossa casa e fomos viver de aluguel para investir no negócio, com 4 filhos pequenos e um sonho pra fazer dar certo nas mãos, iniciamos com 2 produtos agora na linha de produção são mais de 400 itens. Quando se tem um propósito nada e ninguém pode te fazer parar.

Folha do Batel: Todos os produtos do catalogo Jan Rosê são de fabricação própria? Como é a estrutura que vocês têm para a produção?

Rosi: A Jan Rose oferece uma estrutura de crescimento de até 10 vezes mais do que é hoje, nossas parcerias com fabricas são de 20 anos de longa data, os produtos são feitos pelas inspeção e coordenação do competente farmacêutico Rodrigo Navakoski.

Folha do Batel: Qual a sua recomendação para quem está começando, principalmente para a mulher que quer ter liberdade financeira?

Rosi: Lutem pelos seus ideais , não se deixem levar pela submissão, ou levar adiante um relacionamento por dependência financeira, triste os casos de feminicidios que vem sendo mostrado ultimamente.

Estamos agora com um projeto chamado Divas Rose, que tem como objetivo o empoderamento da mulher tanto na sua auto estima quanto na sua emancipação como profissional.

Folha do Batel: Você diria que o grande propósito de vida é saber equilibrar esses três pilares: Carreira, família e sonhos? Existe algum segredo para essa realização?

Rosi: O segredo é estar bem com você mesma se amar, buscar sempre o conhecimento e ter um propósito , foco no foco.

Esse foi meu maior desafio saber conciliar carreira, casamento e filhos. Começar com pouco recurso, saber administrar o pouco e fazer torna- lo o bastante.

Folha do Batel: Quais dicas você dá para quem deseja ser uma empresária de sucesso ?

Rosi: Primeiro passo : tomar decisão

Segundo passo: estabelecer prioridades e metas , ser incansável na perseguição dos seus sonhos.

Terceiro passo : ser imparável diante de qualquer obstáculo

Quando sua única opção é fazer dar certo, você descarta qualquer outra coisa que mostre o contrário.

“Minha frase quando comecei esse negócio:”Se alguém tem que desistir que não seja eu”. Todas as vezes que algo negativo acontecia, ou que não alcançava minha meta , essa frase estava presente na minha mente e no meu coração” Rosi Zonin

“Todos dizem:Quando na vida, uma porta se fecha, há outra que se abre. Em geral porém,olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada, que não nos apercebemos da outra que se abriu. Vamos focar nas soluções, nas coisas boas acontecendo e vamos perceber que sempre temos muitas portas abertas.” Rosi Zonin