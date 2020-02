ENTREVISTA- DRA MARA LUCIA CORDEIRO

Neurocientista formada pela Universidade da Califórnia Los Angeles (EUA), tem doutorado em Medicina Molecular e Farmacologia, Pos-doutorado em Neurobiologia pela UCLA. Co-fundadora e Diretora de Relações Institucionais do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, professora adjunta da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia Los Angeles, no departamento de psiquiatria e ciências biocomportamentais, e Professora da pós-graduação da Faculdades Pequeno Principe em Curitiba.

Recebeu vários prêmios internacionalmente entre eles o Prêmio Jovem Cientista em Neurociências nos Estados Unidos, e é membro de varias entidades como “ Golden Key International Honor Society, “da qual também fazem parte personalidades como os ex-presidentes Norte Americanos Bill Clinton e Ronald Reagan, e o Nobel da Paz o arcebispo Desmond Tutu. Em 2018, recebeu o Prêmio Personalidades TOPVIEW/GRUPO RIC na categoria de “Cientista/Pesquisadora do Ano”. Tem vários artigos científicos publicados internacionalmente e é co-autora de vários livros. É vice-presidente da Academia De Cultura De Curitiba (ACCUR), e recebeu recentemente o título de membro efetivo do prestigioso Centro de Letras do Paraná.

Lançamento do livro :

Transtorno de Déficit de atenção hiperatividade: TDAH : Como entender e ajudar o seu filho?

Dos co-autores: Antônio Carlos de Farias, Maria Cristina Bromberg e Mara Lucia Cordeiro.

O Livro é dividido em 2 partes: Parte I-aborda os temas relacionados aos aspectos científicos sobre o TDAH: origem da doença, fatores que amenizam e agravam os sintomas, incidência e epidemiologia, comorbidades, diagnóstico e possibilidades de tratamentos.

Parte II-explora os aspectos relacionados ao impacto da doença no indivíduo e sua família, reunindo respostas aos questionamentos e dúvidas que surgiram ao longo da jornada realizada no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe no ano de 2018, com pais e mães das crianças afetadas pelo TDAH.

Lançamento aconteceu no dia18 de dezembro de 2019 no auditório do hospital pequeno príncipe

FB- 1) Há quanto tempo na área e como vc se despertou para a profissão de neurocientista?

Dra Mara Desde pequena lia livros como os de Agatha Christie, sempre me interessei pela área de investigação. O que despertou meu interesse pela neurociência foi cursando matérias como fisiologia e anatomia na Califórnia, quando comecei a aprender sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervoso central, foi um “amor a primeira vista”, e logo participei de um projeto sobre a influencia do fator de crescimento para tratar o Mal de Alzeihmer.

FB- 2) O que é TDAH( TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE) ? Explique

Dra Mara- O Transtorno de déficit de atenção / hiperatividade ( TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta de 3 a 7% de crianças em idade escolar. O TDAH é de origem neurobiológica e genética , seus sintomas principais são: falta de atenção, impulsividade e hiperatividade.

FB- 3) Quais os sintomas mais nítidos percebíveis no TDAH? “crianças inquietas, ou aquelas no mundo da lua, as que se distraem com qualquer coisa que vê “ podem ser consideradas ?

Dra Mara – SINTOMAS SÃO: FALTA DE ATENÇÃO, IMPULSIVIDADE E HIPERATIVIDADE.

“crianças inquietas, ou aquelas no mundo da lua, as que se distraem com qualquer coisa que vê” podem sim serem consideradas, PORÉM, é de extrema importância um diagnostico clinico realizado por um ou uma equipe multi-profissional.

Porque sintomas de falta de atenção ou inquietude todos podem, é importante diferenciar o que é normal e o que pode ser patológico.

FB- 4)Esse transtorno acontece somente em crianças? Adultos que muitas vezes não conseguem atingir uma meta no trabalho por exemplo , por desatenção ou distração podem ter TDAH?

Dra Mara- O TDAH afeta crianças e adultos. Os estudos demonstram que muitas crianças quando não diagnosticadas e tratadas na infância, irão apresentar o TDAH na vida adulta.

FB- 5)Dra Mara Cordeiro, muitas vezes o TDAH pode ser confundido com depressão infantil ansiedade, distúrbios do sono ou ate hábitos irregulares, conflitos com pais, separação na família ?

Dra Mara- O que causa confusão é que o sintomas de falta de atenção, impulsividade e irritabilidade podem estar presentes na Depressão Infantil, e outros transtornos, Por isso o diagnóstico clinico realizado por um profissional ou equipe multi profissional é essencial.

FB- 6) Existe exames que identificam TDAH ? Quais são? E quais profissionais procurar que podem identificar ?

Dra Mara- Não existem testes laboratoriais para o TDAH ou outro transtorno mental.O diagnóstico é clinico. Os profissionais que podem realizar o diagnóstico são profissionais treinados na área da saúde mental e neurológica.

FB- 7)Toda criança hiperativa q tem problemas de comportamento na escola tem algum transtorno? Ou podem apenas ser mal educada ou mimadas demais ?

Dra Mara Cordeiro- Não , nem toda criança hiperativa com problemas comportamentais tem algum transtorno, é preciso entender o contexto e se os sintomas de problemas comportamentais estão causando algum prejuízo no funcionamento escolar, social, e familiar da criança.É vital uma avaliação multiprofissional para determinar as causas do mal desempenho escolar e problemas comportamentais.

FB- 8) Existe níveis de TDAH ? Somente nos casos mais elevados há a necessidade de medicação ? Nesse caso remédio para transtornos mentais causa dependência?

Dra Mara Cordeiro – Existem tipos de TDAH, tipo predominante ” Desatento”, tipo predominante “Hiperativo/Impulsivo, ou tipo “Combinado”, que tem os sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade.

Quanto a medicação, o médico responsável pela criança fará a avaliação e a prescrição. Os medicamentos que são utilizados para tratar do TDAH não causam dependência e sim ajudam muito a controlar os sintomas do TDAH para que a criança tenha uma vida produtiva escolar.

FB- 9) TDAH é um problema genético ? Existe exercícios para melhorar esse transtorno? A musica-terapia ajuda ?

Dra Mara Cordeiro -As causas do TDAH são multifatoriais, isto é, varias ocorrências que afetam o funcionamento normal do cérebro podem causar os sintomas do TDAH.

Existe uma contribuição genética que é influenciada pelo meio-ambiente. Aquela criança que tem um predisposição genética a desenvolver o transtorno quando se depara com condições adversas pode desenvolver o TDAH. Exercícios físico, musica-terapia ajuda a todos independente sem tem o TDAH ou não.

FB- 10 )Como os pais ou familiares podem ajudar quando há um diagnostico desse problema na familia?

Dra Mara- A família deve aceitar o diagnóstico, entender que não é culpa dos pais ou da escola, procurar se informar mais sobre o TDAH e procurar ajuda de profissionais competentes.