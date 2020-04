Entrevista com o hairstylist Sandoval Tiburcio- tendência de cortes e estilo Chanel 2020

O corte chanel é unanimidade nos salões de beleza, pois nunca sai de moda, ou seja, é atemporal.São muitas as versões que você pode escolher adequando se ao seu estilo e personalidade.O corte de cabelo Chanel 2020 veio todo moderno e elegante, além de oferecer diferentes versões e comprimento. Tem para todos os gostos: chanel curto, repicado, o modelo assimétrico, semi-longo e Chanel de bico.

FB- Como começou sua carreira como cabeleireiro?

Eu sou cabelereiro à um pouco mais de 25 anos. Comecei de uma forma inesperada, quase que como uma brincadeira, fazendo o cabelo de amigas e maquiagem no teatro e produção de moda, mas sem compromisso, e aí descobri que tinha talento, indicaram-me um curso de cabelereiro. E então eu fui a traz e para minha grata surpresa, me apaixonei pela profissão já participei de Congresso Internacional, ainda fazendo o primeiro curso. Ao longo desta caminhada tive e tenho a certeza de que eu realmente escolhi a profissão que me realizaria como pessoa e como artista.

FB- A sua especialização é em cortes de cabelos , a moda tem mostrado estilos variados para as mulheres, descreva os formatos atuais do Chanel :

Sim! A minha especialidade maior são os cortes de cabelos e penteados. o corte de cabelo ao longo da história da mulher vem tendo variações a cada período, dentro de uma evolução, e o Chanel talvez seja o corte que tenha mais variações . Esse corte que está super em alta agora 2020. Modernidade total o Chanel possui vários nomes desde o Bob , Mine Bob, Bob Long , enfim são várias mudanças ao longo da história. E o Chanel talvez seja o que mais teve variações: Chanel com franja, Chanel reto, Chanel de bico, Chanel repicado. São muitas as variações.

FB- Existe um estilo de corte do chanel para cada tipo de formato de rosto ? Pode nos dar algumas dicas?

Para cada tipo de pessoa pede um estilo diferente uma linha de corte de acordo com cada rosto e o Chanel é um corte que permite essas variações. o rosto muito redondo, o rosto oval, aquele rosto que tem o queixo muito marcado, Aquela mulher que tem a bochecha maior, Também pode ser disfarçado com repicado do Channel.

FB- E para os homens qual o corte que está em alta?

Hoje a tendência do corte masculino é o degradê. O degradê tem uma variação do comprimento da franja, pode ser mais moderno com franja maiores. O importante é respeitar a característica de cada cliente, a personalidade a moda sempre vai trazer esta preocupação respeitando esta característica

Salão Teatro Art Hair – Sandoval Tibúrcio

Endereço: R. Teixeira Coelho, 61 – Telefone: (41) 3014-9431

O salão está atendendo apenas com hora marcada , apenas uma pessoa por vez, nessa quarentena , com todas as devidas precauções e medidas estabelecidas pela lei municipal.