Entrevista com Amanda Sabrina 27 anos responsável pelo Projeto Mulheres que transformam – diretora da Amman Beaute

1) FB- Fale um pouco do seu trabalho na área da beleza , quais os atendimentos e serviços prestados do estúdio Amman Beauty:

Amanda : Sou empresária do ramo da beleza há 6 anos. Já realizei mais de 15 mil atendimentos em extensão de cílios que é meu foco hoje. Possuímos também o procedimento de Amman Brow e Amman Lips. Tenho também uma linha de óculos que se chama Amman Use. Sou apaixonada em trabalhar com mulheres e poder mostrar a elas a sua beleza e dar essa oportunidade de se olhar com outros olhos.

2) FB- Quando e como surgiu o projeto Mulheres que Transformam ? já está sendo executado ? Quem são essas mulheres ?

Amanda: O Projeto Mulheres que transformam nasceu no coração de Deus, veio para o meu e está voltando em forma de amor e transbordo para ele.

O Projeto Mulheres que transformam tem como objetivo ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, não somente física, mas emocional e social. Não é sobre quem pode ou não pagar, é sobre quem precisa dessa oportunidade de recomeço. De quem precisa se sentir amada e perceber que tem um Pai incrível cuidando, protegendo e me usando para ajudar.Esse projeto é sobre entender e aceitar que sim, eu possuo um dom e que ele pode salvar vidas, não somente de quem recebe, mas a minha e a de quem disponibiliza seu tempo e conhecimento para benefício de outras pessoas.

Esse projeto oferece cursos de capacitação profissional e também palestras, dentro e fora do presidio.

3) FB- Como é o contato com essas presidiárias ? elas estão sob detenção no momento ou já cumpriram pena? Como conseguiu acesso dentro do presidio?

Amanda : Essas privadas de liberdade (como gostam de serem chamadas) estão em detenção no momento, em seus últimos meses para serem livres. Por esse motivo é tão importante essa oportunidade, para que elas se sintam amadas e com esperança para quando saírem dali.

Para que o projeto esteja dentro dos presídios tenho o apoio do Tribunal de Justiça do Paraná.

No dia 21/03 nós proporcionamos o Dia da Beleza, para que elas tivessem esse momento de autoestima antes de iniciar os cursos. O projeto está crescendo de tal forma que temos diversos apoiadores e profissionais se movimentando para ajudar nessa causa, temos cursos de Extensão de cílios, sobrancelha, estética, em breve confeitaria e pré vestibular. Sem falar em diversos outros momentos que vamos criar para elas na penitenciária e também na sociedade.

4) FB: Sobre o alongamento dos cílios ? O que atribui essa febre ( modismo ) do alongamento dos cílios no momento ? as mascaras na pandemia interferiram , uma vez que os olhos ficam mais em evidência? Descreva quais os tipos de alongamento que você utiliza nas clientes :

Amanda : Não acredito que seja modismo, uma vez que a técnica veio para facilitar e fazer com que as mulheres não percam mais tempo se maquiando e estejam prontas a todo momento. As máscaras de cílios estão cada vez mais extintas, se levando em consideração os malefícios que ela traz e sua ineficiência. As extensões que mais saem aqui são: clássico fio a fio, híbrido, volume brasileiro e volume egípcio.

5) FB: Quais cuidados com os olhos e cilios após aplicação? Durabilidade e restrições :

Amanda : A extensão de cílios tem uma durabilidade de 20 dias, onde é claro que ainda se volta com cílios. Mas é importante para que não danifique os fios naturais e também tenha uma higienização mais profunda. Como nós temos um ciclo de crescimento biológico, este fio vai crescer e fazer com que as extensões subam. Mas é muito fácil cuidar, é fazer a higienização de forma adequada todos os dias, evitar atritos como coçar, puxar, esfregar no travesseiro e não usar rímel ou makes a prova d’água.

Contato e Serviços :

41.99265.6989 @amman.beaute @amman.use @projetomulheresquetransformam

@euamandasabrina