Entrevista com a Fotógrafa Bia Gobbo

Bia Gobbo, formada em Artes Cênicas, largou os palcos para se dedicar a fotografia.

“Quando o amor se torna profissão “ essa é a frase que Bia Gobbo aderiu como slogan do seu trabalho .Fotógrafa há quase 10 anos, se especializou em fotografia Newborn após o nascimento de seu filho. A maternidade lhe deu o impulso para se erguer na carreira e desenvolver uma sessão Newborn com mais segurança para seus clientes. “Essa plenitude de ser mãe me fez querer eternizar esse momento no lar de outras famílias” , enfatiza Bia

Há 3 anos ministra Workshop’s para novos fotógrafos que queiram ingressar na profissão. Nesse ano criou o Curso Newborn para os fotógrafos, com duração de 1 mês e meio, essa modalidade ainda não existia em Curitiba.Dentre seus trabalhos inclui : Eventos, Fotografia de Casal, Fotografia de Gestante , Acompanhamento Infantil e Fotografia de Pet.

FB ) Descreva um pouco a fotografia Newborn ! Como começou a trabalhar na fotografia newborn?

Bia- A fotografia Newborn chegou em Curitiba por volta de 6 anos atrás. As pessoas ainda estavam conhecendo sobre esse tipo de fotografia e aprendendo a falar sobre Newborn, foi uma revolução muito rápida e cerca de 4 anos atrás uma grande porcentagem das mamães já queria fazer esse registro de seus bebês recém-nascidos. Virou uma febre.

Eu mesma, que já sou fotógrafa a quase 12 anos, senti a necessidade de começar a fazer fotos Newborn depois que meu filho nasceu, virei apaixonada! E transmito muito amor na sessão.

FB) Porque se especializou na área da fotografias newborn? quais outras áreas da fotografia que atua ?Descreva um pouco do seu trabalho

Bia- Depois que meu filho nasceu, comecei a me especializar na fotografia Newborn, fazendo cursos de especialização, senti a urgência desse registro para a família e me doei para esse propósito. Hoje eu até digo que eu mato a saudade do meu filho recém nascido assim, realizando esse trabalho com muito carinho.

Realizo também acompanhamento infantil até 1 ano de vida, esse trabalho é feito mensal, bimestral, trimestral ou semestral, de acordo com as possibilidades da família. Encerro sempre com a sessão de Smash de Cake ou Fruit, que é a sessão que o bebê se suja com o tão esperado bolo! Além disso, ainda dou de presente, na sessão do Smash, a Sessão Milk Bath, que é a sessão da horinha do Banho!

Também trabalho com fotografia de Gestante, gosto muito de realizar essa sessão externamente e escolho o local juntamente com a futura mamãe.

FB) Quais os requisitos fundamentais para trabalhar com recém nascidos?

É o princípio de tudo, e muita paciência! Cada bebê é único! E acaba sendo uma caixinha de surpresas!

Por mais técnica que tenhamos, tem bebês que choram devido a cólicas, sensibilidades e reflexos primitivos.

Por isso, devemos conhecer os bebês como um todo! Nada disso é impedimento para uma sessão de sucesso e lindas fotos!

FB) Esse trabalho inclui fotos juntamente com as famílias?

Bia- A importância da Família nesse registro é de suma importância para o futuro desse bebê. Por isso devemos tratar isso com muita consideração. As vezes as mamães estão cansadas (exaustas até) e acabamos insistindo um pouco para tirarmos umas fotos com o bebê, e depois de ver a foto, as mamães se surpreendem e agradecem pelo momento único registrado e que jamais retorna!! O papai e irmãozinhos também devem fazer parte disso, pois é um momento especial dessa família, por tanto esse registro é incluído como parte da fotografia Newborn.

FB) Como é o estúdio? O cenário e figurinos dos bebês ? É incluso nos pacotes de serviços?

Bia -O estúdio é devidamente preparado para receber os pequeninos. Como o ambiente devidamente higienizado e todos os demais acessórios também. Utilizo mascara e touca e os pais calçam sapatilhas higiênicas para entrar no estúdio. Depois da sessão, tudo é lavado para utilizar em outro bebê.

Eu adoro fazer sempre nas sessões, a foto tradicional com o bebê com asas de anjo, retrata toda essa magia que o existe numa nova vida que acabe de chegar. E também, em todas as sessões, preparo algo diferente, que as mamães ainda não viram no meu portfólio, para que elas se surpreendam e tenho uma certa exclusividade nessas fotos. Tudo isso já está incluso no pacote da sessão, sem custo adicional nenhum para os pais.

FB ) Como está o mercado para a fotografia Newborn em Curitiba e o que atribui esse modismo e procura dos pais ?

Bia -O mercado é intenso. Todos os dias nasce muitos bebês! E essa febre se dá, por que nenhuma mãe resiste em fazer essas fotos maravilhosas de seus pequenos e assim já tem fotos da família com o bebê. Esse é um momento único da Família!

www.biagobbo.com

Whatsapp : 41 99187-3717 E-mail: biagobbo@gmail.com