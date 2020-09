EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE EVENTOS ORGANIZAM PASSEATA EM CURITIBA PARA REIVINDICAR PLANO EMERGENCIAL

“Manifesto acontece na terça (08), a partir das 10horas, durante o feriado da padroeira da cidade. São os profissionais que ninguém vê, mas sem o trabalho deles, nenhum evento acontece”.

Empresas e profissionais de eventos organizam uma passeata pacífica em Curitiba no próximo dia 08 de setembro, durante o feriado que celebra o dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba. O evento tem início às 10horas e o percurso será pela Avenida Cândido de Abreu (em frente a Fiep) com caminhada até o Palácio do Governo.

Segundo a organização, o ato cívico visa a defesa de paliativos claros para que a subsistência do setor seja garantida até que os eventos possam retornar de forma ampla. Sob orientação jurídica, juntamente com empreendedores e profissionais do meio, realizou-se a elaboração de um documento que representará as reivindicações, de forma coletiva e eficaz, por um plano emergencial junto ao Governo.

Existe uma grande variedade e quantidade de profissionais inseridos nesse setor. Para se ter uma breve ideia, é possível citar como exemplo os produtores, gerentes operacionais, diretores técnicos, cerimonialistas, técnicos, montadores, auxiliares técnicos, carregadores, músicos, recepcionistas, garçons, brigadistas, seguranças, bartenders, auxiliares da limpeza, promoters, motoristas, etc. Esses profissionais de eventos sempre foram praticamente invisíveis, justamente por sempre estarem nos bastidores dos eventos. Porém, sem eles nenhuma marca apresenta seu produto, nenhum artista sobe ao palco e nenhuma experiência é proporcionada. Empurram cases, carregam materiais, montam eventos surpreendentes, trabalham durante intensas horas e fazem o “show” acontecer!

Durante a passeata, os profissionais vão fazer todo o percurso empurrando os cases, que estão sendo utilizados como um símbolo, justamente por serem usados nos bastidores para guardar os equipamentos fundamentais para a montagem dos mais variados tipos de eventos que existem (shows, festivais, teatros, casamentos, festas, formaturas, corporativos, etc).

O Ato Cívico conta com a organização de Empresas e Profissionais de Eventos do Estado do Paraná. Apoio: Curitiba Convention & Visitors Bureau, Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos), ABRAPE (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos) e da ABEOC BRASIL PR (Associação Brasileira de Empresas de Eventos).