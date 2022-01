Elegance Face Categoria – Estética

A Autoestima é a percepção que temos de nós mesmos. Portanto, é a capacidade que temos de amar, valorizar, cuidar e respeitar a nós mesmos.

Cuidar e proporcionar uma vida melhor aos clientes, devolver autoestima, autoconfiança, beleza e bem-estar, com qualidade, conforto e tecnologia moderna reconhecida pelo meio científico, dentro de parâmetros éticos e seguros são as metas diária de Fabrisia Evangelista Moura diretora da Clinica Elegance Face .

“Nossos profissionais possuem formação qualificada e primam pela qualidade em seus trabalhos, oferecendo aos clientes atendimento de excelência, baseado na atenção e segurança. Para nós, o que realmente importa é a satisfação dos nossos clientes”. Informa Fabrisia .

Formada em Gestão Comercial e dedicada ao ramo de seguro de vida com a sua própria corretora viu no segmento de estética sua paixão realizada . “ Resolvi ir para a área da estética e harmonização facial por ser um mercado em muita ascensão, é que sempre gostei. O meu maior desafio foi na pandemia, muitas incertezas porém foi surpreendente no fator positivo. As pessoas começaram a se cuidar mais e o nosso foco é levar saúde, beleza e auto estima para nossos clientes. “ enfatiza Fabrisia .

Confira alguns procedimentos estéticos da Elegance Face:

Toxina botulínica

O procedimento com toxina botulínica é o mais indicado para o tratamento das rugas dinâmicas e para a prevenção do envelhecimento facial.

Preenchimento facial

O preenchimento é realizado com a aplicação do ácido hialurônico e serve para corrigir sulcos e assimetrias faciais, além de volumizar e dar estrutura em algumas regiões do rosto.

Fios de sustentação

Os fios de sustentação são recomendados tanto para estimular a produção de colágeno e elastina na região de aplicação, como para fazer um efeito lifting, promovendo mais firmeza na pele.

Lipo de papada

A lipo de papada é um procedimento sem cortes, minimamente invasivo e que te permite voltar as atividades normais após a realização da sessão.

Microagulhamento

O microagulhamento é realizado com uma caneta onde encaixamos uma ponteira descartável com diversas agulhinhas.Ao penetraram na pele, essas agulhinhas estimulam a produção de colágeno e de elastina, além de aumentarem a permeabilidade da pele para a aplicação de ativos associados.

Limpeza de Pele

A limpeza de pele da Elegance Face é indicada para todas as pessoas, pois a saúde e os cuidados com a nossa pele também são muito importantes!

Bioestimulador

O bioestimalador são substâncias que quando injetadas na pele e estimulam a produção de colágeno, é aplicado em pontos específicos do rosto, pescoço ou de outras partes do corpo para tratar a flacidez da pele e também definir o contorno.

Mais informações : https://www.eleganceface.com.br