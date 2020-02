“Edifício Tijucas: 60 anos de tradição na Boca Maldita

Mais alto que todos seus vizinhos próximos, o Tijucas é dono de uma arquitetura modernista tímida que acabou por marcar a renovação urbana daquele trecho da cidade no final da década 1950

Localizado na Avenida Luiz Xavier, faz frente também para a Rua Cândido Lopes . O Edifício Tijucas é um marco na cidade de Curitiba . Bem na frente da “Boca Maldita”, com uma galeria por onde circula aproximadamente 10 mil pessoas por dia. São 20 lojas na galeria, 168 apartamentos residenciais e 419 unidades salas comerciais.

Tudo começa ou termina no Edifício Tijucas. Cada protesto, cada fofoca. Esse senhor edifício , que se levanta como um gigante sobre a minúscula Avenida Luiz Xavier, já viu de tudo. Até a Guerra do Pente, quando, por causa de um pente, três dias de quebra-quebra se sucederam em Curitiba em 1959. E continua um ponto de referência para quem frequenta o centro da capital paranaense.

Apesar da popularidade, pouco se sabe sobre a história do prédio. Os registros em arquivos públicos são escassos. Não existe versão oficial nem informação sobre quem o construiu. E tudo de que se tem notícia sobre o edifício é resultado de histórias transmitidas oralmente de morador a morador, de comerciante a comerciante.

A começar pelo nome. Tijucas tem origem tupi e significa lama ou água suja. Reza a lenda que o prédio recebeu esse nome justamente porque a área era um verdadeiro lamaçal antes da construção. A primeira parte a ficar pronta foi a galeria e o bloco comercial, em 1958.

Tem dois blocos, um com trinta andares, voltado para a Luiz Xavier, tem uso misto (comercial do primeiro ao 12º andar e residencial do 13º ao trigésimo andar). O segundo bloco, voltado para a Cândido Lopes, tem 21 andares e é totalmente comercial.

Na década de 60 e 70 o Tijucas foi considerado o reduto dos alfaiates, Ferdinando Nardelli 84 anos é um deles , foi o percussor no edifício nos idos de anos 1960, com ele trouxe mais 14 alfaiates . Recentemente o sindico Oscar Ferreira, 73 anos que ficou na gestão por vários anos, faleceu, desde então Ferdinando Nardelli assumi pela quarta vez a sindicância do edifício Tijucas da ala comercial. “ Aqui fiz minha vida, desde os 22 anos na profissão e aqui nesse endereço que no começo permutei um balcão por um terno, hoje já estou aposentado trabalho por amor e sempre quando dá viajo à Europa.” Comenta Nardelli , simpático comunicativo e vivaz como poucos jovens, o catarinense de Timbó

As histórias ligadas ao edifício são muitas. Uma delas que nos primeiros anos da inauguração uma das diversões era passar de carro dentro da galeria sem bater os espelhos retrovisores na laterais.Havia um advogado que em todo entardecer tocava trompete na janela do seu escritório.

Uma figura peculiar morador a 50 anos do Tijucas , Luiz Carlos Chacon de Oliveira mais conhecido como Chacon Junior , 78 anos . Natural de Mallet, no interior do Paraná, Chacon ficou conhecido por ser o cover de Roberto Carlos e fazer varias apresentações do rei. Aposentado do Ministério do Trabalho , já trabalhou em programas de TV e peças teatrais, no momento atua no Programa Salada Mista no Canal 4 do SBT. Chacon escolheu morar no 29º andar do Tijucas com a esposa e filha. “ Gosto desse lugar tenho tudo que preciso aqui por perto, aqui do alto faço minhas orações todos dias .” completa Chacon

O alfaiate Pedro Salves de Medeiros adquiriu espaço próprio no edifício Tijucas há 25 anos, sempre esteve atuante no centro da cidade anteriormente da xv de novembro por 17 anos , homem de poucas palavras mas que se mantém ativo pelo amor a profissão , seus clientes incluem empresários, noivos e padrinhos de casamento e políticos.