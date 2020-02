EcoCão Espaço Pet – Centro de Bem Estar Animal

Patricia Sprada, é formada em Pedagogia e Pós-Graduada em Psicopedagogia, trabalhou por 21 anos em várias funções na área Educacional em diferentes cidades. Todas essas mudanças contribuíram para sua percepção de necessidades sociais. O espaço EcoCão, inaugurado em dezembro de 2017, cuja principal motivação veio do amor da sua dupla de York shires, principalmente da dedicação na hora do banho e passeio com eles, é um exemplo disso.

Atenta a todas as mídias, participando de congressos, feiras e eventos, fazendo cursos, e procurando parceiros que compactuem do mesmo propósito, ela faz com que hoje o Eco Cão, com apenas 1 ano e meio de funcionamento, seja referência em Pet Shop, banho e tosa, clínica veterinária e creche para animais de estimação .

“O atendimento personalizado é nosso principal diferencial. Olhar cada pet como único, com suas características e personalidade, bem como seus tutores, é de extrema importância para nós. Nosso foco é o serviço diferenciado” Ressalta Patricia

“Tuty, que já cansou de morder pessoas em pets, que chegava estressada em casa, agora encontrou um lugar em que não consegue morder ninguém, porque todo mundo é puro amor com ela. O EcoCão tem um ambiente saudável, e ambiente saudável, tem cachorro feliz! ”Comenta em depoimento Francieli Repp tutora da Tuty, da Ella e da Honey)

“Ambiente maravilhoso, tanto da creche quanto do banho e tosa. As atividades para os pets durante a estada na creche são muito legais e o tratamento e carinho com eles é um diferencial de muito valor! Meu Bono ama estar no EcoCão! Enfatiza Esttela Maria Berri tutora do Bono

Serviços disponíveis no EcoCão:

1- O espaço Banho Família:

É um espaço reservado para aqueles que gostam de dar banho e fazer higienização em seus próprios pets, conta com banheira, shampoos de primeira linha, toalhas, mesa e secador.. Para aqueles que têm pouca experiência, é possível solicitar acompanhamento e receber as principais orientações. Também passam por esse espaço, animais e tutores que já tiveram experiências negativas em outros lugares. Eles começam a se acostumar com o local e com nossa equipe. Conforme vão sentindo-se mais tranquilos e confiantes, passamos a fazer o serviço em nossa sala de banho profissional. O valor da locação do espaço é diferenciado conforme o tamanho do animal e a necessidade de acompanhamento.

2- O Day Care (ou creche, como é mais conhecido): Nosso foco é fazer com que os cães, além de ter um espaço amplo para brincar e socializar, desenvolvam seus instintos os quais, muitas vezes, estão adormecidos em função de residirem em apartamentos. Existe no Day care uma rotina, desde a hora que eles chegam até irem embora incluindo atividades livres, de estímulo aos sentidos (cheirar, fuçar, cavar, correr, roer, procurar, entre outros), alimentar, de repouso e também, em dias específicos, de habilidade e atenção, na pista de agility.

Os cães são acompanhados durante todo o tempo por adestradores. Eles mantêm a tranqüilidade do local, fazem a adaptação e integração entre os cães, coordenam as atividades e ensinam comandos básicos. Para casos de interesse, estão disponíveis para pacotes personalizados de adestramento, a fim de dar continuidade ao trabalho feito na creche e atender a necessidades específicas dos tutores.

Além disso, todos os cães são acompanhados pela nossa veterinária que faz avaliações quinzenais de forma a identificar interferências, positivas ou negativas, das atividades na rotina dos cães.

3- Banho SPA e tosa: Todos os cães têm tratamento diferenciado na hora do banho incluindo massagem, música anti-estresse e muita tranquilidade. Para as tosas, elas são sempre combinadas diretamente com a tosadora, assim, tem-se 100% de satisfação em quase 2 anos de funcionamento. Para garantir este tipo de atendimento, é necessário agendar horário.

4- Consultório veterinário: A veterinária responsável faz consultas e vacinação sempre se preocupando com o bem-estar. Seu diferencial é, a partir de um curso feito na Índia, e de muito estudo, o tratamento com florais. Elaborados de forma personalizada, não prejudicam os pets e têm a possibilidade de tratar vários sintomas ao mesmo tempo, incluindo os emocionais.

Serviços: EcoCão Espaço Pet

Endereço: R. Saldanha Marinho, 1930 – Bigorrilho

Horário: de segunda a sexta feira das 8 as 18:30

Sábados : das 9 as 13hs

Telefone: (41) 3077-1930