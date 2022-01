Eco Cão Espaço Pet Categoria Pet Shop

O espaço alia o cuidado com os animais a práticas voltadas ao meio ambiente.

EcoCão Espaço Pet é um conceito de bem-estar, uma empresa que alia essas duas preocupações em sua proposta de petshop.

A pedagoga Patrícia Sprada Barbosa é a idealizadora do projeto e já foi premiada com o Prêmio Melhores do Ano 2020 e novamente em 2021 está entre os indicados.

Ela promove diariamente o bem-estar de nossos amigos de quatro patas e participa ativamente de iniciativas de conscientização na área ambiental. O nome EcoCão reflete essa missão: o apreço pela ecologia e o desejo de fazer sua mensagem ecoar para todos, enquanto presta o melhor atendimento para os animais.

Tutores e pets encontrarão no EcoCão uma estrutura preparada para recebê-los e uma equipe qualificada e atenciosa. O atendimento é personalizado, tratando cada bichinho como único e fornecendo o cuidado adequado a cada perfil.

Como num spa, o banho do animal é acompanhado por massagem, música antiestresse e muita tranquilidade. A tosa é combinada diretamente com o profissional para que o visual saia de acordo com o desejo do cliente.

Com uma grande preocupação de estar sempre à frente, apresentando novidades relacionadas ao bem dos patudos, um dos serviços mais inovadores é o banho de ozônio associado à cromoterapia. A junção dessas duas terapias proporciona tanto o bem-estar do animal quanto uma melhora significativa em problemas de pele, visíveis já após o primeiro banho.

Para os clientes que não tiverem tempo e/ou possuem pouco espaço em sua casa, o EcoCão possui um Day Care, isto é, uma creche preparada para seu pet passar um ou mais dias por semana. Ele será acompanhado por adestradores que farão sua integração e proporcionarão momentos de estímulo aos seus instintos naturais, como: forragear, cavar, correr, saltar, entre outros, sendo ideal para cachorros que passam o dia trancados ou sozinhos em casa. O desempenho é acompanhado por uma veterinária que faz o balanço dos impactos desses exercícios na rotina do animal.

No consultório veterinário, pode-se fazer check-ups e vacinação, além de contar com o diferencial de tratamentos com florais e óleos essenciais para sintomas físicos e emocionais promovendo a melhora dos bichinhos.

O EcoCão também é referência por suas ações sociais, sendo o grande destaque a campanha Ecos Pelo Bem, uma iniciativa lançada em parceria com a EcoAngels Educação Ambiental e o Guia do Bem – Animal, para receber doações de resíduos descartáveis, como papéis velhos, tampinhas e óleo de cozinha, e auxiliar instituições de apoio a animais abandonados com os fundos obtidos na venda a postos de reciclagem. A preocupação com a sustentabilidade se vê refletida até mesmo no telhado do EcoCão, com painéis solares que aquecem a água utilizada nas duchas; no seu porão: com a caixa cheia de água captada das chuvas que é usada para limpeza ou para refrescar os animais do Day Care nos dias de maior calor; no seu mobiliário feito de madeira de reflorestamento e, principalmente, em sua estrutura feita a partir do reaproveitamento de containers, um grande lixo que se acumula pelo planeta.

Em suas mídias, como Instagram, Facebook e TikTok, você pode conferir um pouco do trabalho, se divertir e ver inúmeros animais satisfeitos.

Carinho, cuidado e diversão, este é o EcoCão.

EcoCão

Endereço: R. Saldanha Marinho, 1930 – Bigorrilho, Curitiba –

Telefone: (41) 3077-1930