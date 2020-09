Drive-in da Pedreira Paulo Leminski vai exibir três lançamentos: “Alice Júnior”, “Três Verões” e “Scooby! O Filme”

As obras, que acabam de entrar em cartaz nos cinemas brasileiros, serão os grandes destaques da programação do Planeta Drive-In Curitiba nas próximas duas semanas

Nos últimos meses, os curitibanos descobriram uma nova forma de entretenimento, seguro e com experiência de festival: o Planeta Drive-In Curitiba. Instalado na icônica Pedreira Paulo Leminski, o drive-in mais charmoso do Brasil atraiu e surpreendeu o público, que teve a oportunidade de curtir grandes sucessos do cinema mundial da atualidade e diversos shows com toda segurança necessária em tempos de pandemia. Os cuidados da organização passam pela higienização dos carros na entrada do evento até os serviços 100% digitais, que incluem, por exemplo, o agendamento de ida ao banheiro. Resultado? Uma experiência única e com altos índices de satisfação.

“O Planeta Drive-In mostrou para os curitibanos que é possível se divertir com segurança em tempos de pandemia. Conseguimos desenvolver uma atração extremamente segura, que segue todas as exigências dos órgãos especializados. Uma oportunidade incrível para deixar os problemas de lado por algumas horas, aproveitando todas as vantagens de uma opção de entretenimento de verdade com experiência de festival. Cinema, música, gastronomia e muito mais em um dos endereços mais emblemáticos de Curitiba”, comenta Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento e um dos idealizadores do Planeta Drive-In.

Nova programação de cinema

As próximas semanas serão de novidades no espaço, que pela primeira vez contará com lançamentos. O Planeta Drive-In acaba de divulgar sua programação, com curadoria da rede Cineplus, que vai exibir grandes obras do cinema mundial na Pedreira Paulo Leminski, entre os dias 03 e 13 de setembro. Os grandes destaques da programação são três estreias de filmes que ainda não passaram pelos cinemas do país: “Alice Júnior” (dia 05 de setembro), “Três Verões” (dia 07 de setembro) e “Scooby! O Filme” (dias 10, 11, 12 e 13 de setembro).

Dirigido por Gil Baroni, o filme brasileiro “Alice Júnior” é um dos grandes destaques do ano no cinema nacional. A obra conta a história de Alice (Anne Celestino), uma adolescente trans cheia de carisma que investe seu tempo fazendo vídeos para o Youtube. Depois de se mudar com o pai para uma pequena cidade onde a escola parece ter parado no tempo, a jovem precisa sobreviver ao ensino médio para conquistar seu maior desejo: dar o primeiro beijo. Outro filme nacional que acaba de chegar aos cinemas e estará presente no Planeta Drive-In será “Três Verões”, filme da diretora Sandra Kogut protagonizado pela incrível Regina Casé. No filme, Regina Casé interpreta a caseira de um condomínio de luxo que ao longo de três anos seguidos observa de perto a decadência de uma família, cujo patriarca foi preso envolvido em um esquema de corrupção.

Para completar a programação de lançamentos, a Pedreira Paulo Leminski receberá o “Scooby! O Filme”. A obra, uma animação da Warner Bros, mostra a história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram um grande desafio: impedir o “apocãolipse”.

Programação completa

• Dia 03 de setembro: Animais Fantásticos e Onde Habitam (Dublado)• Dia 04 de setembro: Alice Júnior (Nacional) e Beleza Americana (Legendado)

• Dia 05 de setembro: Angry Birds 2 (Dublado) e Buena Vista Social Club – Adios (Legendado)

• Dia 06 de setembro: Malévola – Dona do Mal (Dublado) e Blade Runner (Legendado)

• Dia 07 de setembro: Um Espião Animal (Dublado) e Três Verões (Nacional)

• Dia 10 de setembro: Scooby! O Filme (Dublado) e Liga da Justiça (Legendado)

• Dia 11 de setembro: Scooby! O Filme (Dublado), Animais Fantásticos – Os Crimes de Grindelwald (Dublado) e Laranja Mecânica (Legendado)

• Dia 12 de setembro: Scooby! O Filme (Dublado) e Bloodshot (Legendado)

• Dia 13 de setembro: Scooby! O Filme (Dublado)

O Planeta Drive-In Curitiba funciona na Pedreira Paulo Leminski – Parque das Pedreiras (R. João Gava, 970). Os filmes são exibidos na maior tela de drive-in do Paraná, com 181m² e definição 4K. Os ingressos, comercializados por carro (com até 4 pessoas por veículo), custam a partir de R$ 80 e estão disponíveis no site www.planetadrivein.com. Mais informações nas redes sociais oficiais da Planeta Brasil Entretenimento e do Planeta Drive-In.