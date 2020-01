“Domingo na Vicente” terá comidas e bebidas por apenas R$ 10 neste final de semana

O evento vai reunir grandes empreendimentos da Avenida Vicente Machado, uma das principais vias de acesso da capital paranaense, no próximo domingo (02)

CURITIBA, 28/01/2020 – Que tal saborear comidas especiais, vinhos e chopes artesanais por apenas R$ 10 para celebrar a vida e o verão? Tudo isso oferecido por alguns dos melhores bares e restaurantes de Curitiba em uma das principais vias de acesso da cidade. Assim será o “Domingo na Vicente”, que será realizado no próximo domingo, dia 02 de fevereiro, na Avenida Vicente Machado.

Durante o evento, que vai acontecer das 12h às 20h, empresários da Avenida Vicente Machado, uma das mais tradicionais da capital paranaense, vão promover diversas ações especiais em suas lojas, com destaque para a promoção de comidas e bebidas. Por apenas R$ 10, o público terá a oportunidade de saborear preparos exclusivos dos empreendimentos O Barba Hamburgueria, Sirène Fish & Chips, Porks – Porco & Chope, Cookie Stories, Fábrica Downtown e Alba Wine Bar.

No menu “Domingo na Vicente”, uma grande variedade de preparos que seguem diferentes correntes gastronômicas, entre eles hambúrgueres, sanduíches, receitas com carne suína, fish n’ chips, petiscos, bruschettas e cookies. Para harmonizar com os preparos, serão servidos chopes artesanais e vinhos selecionados, que serão comercializados em taças. Além das diversas opções gastronômicas, outros empreendimentos de destaque na Avenida Vicente Machado, como a loja de moda autoral Egueiras, abrirão normalmente no dia com ações especiais.

O “Domingo na Vicente” será realizado neste final de semana, dia 02 de fevereiro, em vários empreendimentos da Avenida Vicente Machado, a partir da esquina com a Rua Brigadeiro Franco, das 12h às 20h. Mais informações no evento no Facebook e nos perfis oficiais dos participantes nas redes sociais.