Doença de Alzheimer: saiba mais sobre a doença, seus sintomas, como preveni-la e como tratá-la.

Entrevista com a Dra. Aline Frizon, Geriatra – CRM-PR 28209, RQE 16834

Todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de viver uma vida longa e saudável.

Envelhecer com saúde é uma questão de escolha. Nossos genes têm alguma influência, mas não são os determinantes principais de como vamos envelhecer e das doenças que vamos ter. Mudanças na dieta e estilo de vida poderiam prevenir milhões de doenças por ano.

O diagnóstico de Doença de Alzheimer, por exemplo, vem com um fardo psicológico para o paciente e a família. Ela é incurável, mas pode ser prevenida, assim como hipertensão, diabetes e colesterol alto.

Estima-se que existam no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas com a Doença de Alzheimer (DA). No Brasil, há cerca de 1,2 milhão de casos.

Em uma pessoa com DA, o cérebro começa a se deteriorar muito antes que os sintomas da doença fiquem evidentes. A boa notícia é que, antes de aparecerem os sintomas, há maneiras de se prevenir a piora da memória.

1) FB- O que é Alzheimer?

Dra Aline: A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo, que se manifesta pela piora cognitiva, comprometimento das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.

Ocorre uma perda progressiva de algumas funções do cérebro, como memória, compreensão, atenção, cálculo, comportamento e linguagem. Na fase mais inicial, muitas vezes a doença é confundida com o envelhecimento cerebral natural.

2) FB- Quais são os sintomas da Doença de Alzheimer?

Dra Aline: O primeiro sintoma, e o mais característico, é a perda de memória para fatos recentes. Com a progressão da doença, vão aparecendo outros sintomas, como a perda de memória remota (ou seja, dos fatos mais antigos), irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no tempo e no espaço.

Outros sintomas comuns são: repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais.

3) FB- Como prevenir a Doença de Alzheimer?

Dra Aline: Não há uma forma de prevenção específica, no entanto acredita-se que manter a cabeça ativa e uma boa vida social, regada a bons hábitos, pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação da doença.

Com isso, as principais formas de prevenir, não apenas a DA, mas outras doenças crônicas como diabetes, câncer e hipertensão, são:

– Não fumar.

– Evitar exagero no consumo de bebidas alcoólicas

– Ter uma alimentação saudável e balanceada

– Praticar atividade física regular

4) FB: Como é feito o tratamento e acompanhamento da Doença de Alzheimer?

Dra Aline: Há medicações que podem ajudar, com objetivo de aliviar os sintomas, buscando uma progressão mais lenta da doença. Além disso, devem ser feitas atividades de estimulação cognitiva, social e física, visando manter a funcionalidade e a independência do idoso por mais tempo.

Acompanho os pacientes no meu consultório e também através de visita domiciliar. É gratificante atuar na promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças visando manter o paciente com autonomia pelo maior tempo possível.

