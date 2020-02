DIA INTERNACIONAL DA MULHER – 8 de março

No dia 8 de março, comemora-se no Brasil o Dia Internacional da Mulher. Atualmente, é comum ver um clima festivo em torno da data, com a oferta de flores às mulheres. Entretanto, o objetivo central desse dia é convidar a sociedade a refletir sobre a condição feminina no mundo e a debater a questão da igualdade de direitos entre mulheres e homens. Assim, a ocasião busca firmar a equidade de direitos entre os gêneros, sem que as diferenças biológicas entre os sexos sejam utilizadas como pretexto para diminuir o valor da mulher.

A data foi oficializada em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU), que definiu aquele período também como Década da Mulher. Diversas versões justificam a escolha da data, e todas elas constroem uma imagem das mulheres como combativas, revolucionárias e de esquerda.

Origem

Não há consenso absoluto sobre a origem da celebração e diversas correntes tentam explicá-la. Em muitos relatos, menciona-se que o 8 de março teria tido início em um incêndio ocorrido em 1857 numa fábrica de Nova Iorque, durante o qual dezenas de mulheres teriam sido carbonizadas. Estudiosos do tema afirmam, entretanto, que esse evento jamais ocorreu3. Segundo esses especialistas, não há registros factuais sobre um incêndio naquele ano, nem naquelas condições. Há, porém, diversos registros de greves, maus tratos e repressões de trabalhadores e trabalhadoras entre o final do século XIX até 1911, inclusive relatos de um incêndio em condições semelhantes, ocorrido em Nova Iorque, em 19102.

Os primeiros relatos de um dia dedicado à causa das mulheres aconteceram em Chicago, em 1908, quando foi celebrado o primeiro Woman’s Day (Dia da Mulher). O evento socialista, noticiado pelo jornal mensal The Socialist Woman, aconteceu num teatro e reuniu 1500 mulheres que saudaram as reivindicações por igualdade econômica e política entre homens e mulheres. O encontro também denunciou a exploração das operárias, defendeu especialmente o direito ao voto e a igualdade de direitos4. No ano seguinte, em 28 de fevereiro de 1909, foi realizado o primeiro Dia da Mulher, como movimento nacional, assumido pelo Partido Socialista. O objetivo era obter o direto de voto e o fim da escravidão sexual3. Muitas mulheres, socialistas ou não, aderiram ao Dia da Mulher.

Finalmente, a celebração da data teria tido origem no ano de 1910, durante o II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, em Copenhague (Dinamarca). Na ocasião, a alemã Clara Zetkin, líder do movimento comunista, sugeriu a criação do Dia Internacional da Mulher, ficando a cargo de cada país escolher a data de sua conveniência3. Sua proposta era seguir o exemplo das socialistas americanas. Esse acontecimento deu início ao caráter internacional do movimento4.

A fixação da data no dia 8/3 estaria relacionada ao papel das operárias russas nas ações que deram início à Revolução Russa, em 1974. As trabalhadoras teriam saído às ruas naquele dia, numa manifestação espontânea, para exigir pão para seus filhos e o retorno de seus maridos e filhos da guerra. Foi o Dia Internacional das Mulheres Operárias. De acordo com registros, esse teria sido também o início da revolução que desembocou no surgimento da União Soviética2.

Por fim, foi encontrado um documento da Conferência Internacional das Mulheres Comunistas de 1921, no qual “uma camarada búlgara sugere o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, lembrando a iniciativa das mulheres russas”4.

Tema está centrado nas formas inovadoras para a defesa da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, em especial aquelas relativas aos sistemas de proteção social, acesso aos serviços públicos e infraestrutura sustentável

O tema definido pela ONU Mulheres para o Dia Internacional das Mulheres em 2019 é “Pensemos em igualdade, construção das mudanças com inteligência e inovação”.

O tema está centrado nas formas inovadoras para a defesa da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, em especial aquelas relativas aos sistemas de proteção social, acesso aos serviços públicos e infraestrutura sustentável.

O alcance dos ambiciosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) requer mudanças transformadoras, enfoques integrados e novas soluções sobretudo no que se refere à defesa da igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. Se mantidas as tendências atuais, as intervenções existentes não serão suficientes para o alcance de um Planeta 50-50 no ano de 2030. É crucial contar com planejamentos inovadores que rompam com a situação habitual, a fim de eliminar as barreiras estruturais e garantir que nenhuma mulher e nenhuma menina fique para trás.

A inovação e a tecnologia trazem oportunidades sem precedentes, no entanto, as tendências atuais indicam que as lacunas digitais estão se ampliando e que as mulheres estão representadas de maneira insuficiente nos campos da ciência, tecnologia, engenharia, matemática e design.

Isso impede desenvolver e influir no desenvolvimento de inovações sensíveis ao gênero que permitam alcançar benefícios transformadores para a sociedade. Desde o banco móvel até a inteligência artificial ou a internet das coisas, é vital que as idéias e as experiências de mulheres influenciem por igual o desenho e a aplicação das inovações que conformarão as sociedades do futuro.

Em sintonia com o tema prioritário do 63º Período de Sessões da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres de 2019 abordará visões sobre as lideranças da indústria, as empresas emergentes que estão mudando o panorama no mundo dos negócios, as empreendedoras e os empreendedores sociais, as ativistas e os ativistas que trabalham em favor da igualdade de gênero e as mulheres inovadoras, com o objetivo de examinar como a inovação pode eliminar barreiras e acelerar os avanços até a igualdade de gênero, fomentar o investimento em sistemas sociais sensíveis a gênero e construir serviços e infraestruturas que respondam às necessidades de mulheres e meninas.

A ONU Mulheres convida a todas as pessoas a se unirem no 8 de março de 2019 para celebrar um futuro em que a inovação e a tecnologia criem oportunidades sem precedentes para as mulheres e meninas desempenharem papéis ativos na criação de sistemas mais inclusivos, serviços eficientes e infraestruturas sustentáveis para fazer avançar o alcance dos ODS e da igualdade de gênero.