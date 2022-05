No dia 7 de maio celebra-se o Dia do Oftalmologista. A data foi escolhida para homenagear o profissional responsável pelo estudo, o diagnóstico e o tratamento das doenças e lesões ligadas ao sistema ocular.

Instituída apenas em 1986 pelo ministro da Saúde Seijo Tsuzuki, a data da celebração ao oftalmologista foi escolhida baseada na fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo, que foi inaugurada no dia 7 de maio de 1930.

A origem da oftalmologia remonta aos antigos egípcios. Mas a prática clínica começou com os gregos. Hipócrates e seus alunos estudaram as doenças oculares minuciosamente. No entanto, o verdadeiro surgimento da profissão só ocorreu em 1850, com o médico e físico alemão Hermann Ferdinand Ludwig von Helmholtz. Ele apresentou à comunidade científica o oftalmoscópio, que permite examinar o interior do globo ocular. O aparelho foi fundamental para o avanço da especialidade.

No Brasil

Segundo dados divulgados pelo CFM em 2018, mais de 13 mil oftalmologistas atuam no País. Com 3,6% médicos do Brasil escolhendo esta especialidade como sua área de atuação.

Apesar do grande números de médicos atuantes, 23% da população brasileira ainda não tem acesso a esse tipo de especialidade.

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45,6 milhões de brasileiros têm alguma deficiência visual, dos quais 6 milhões teriam deficiência visual importante. O restante é cegueiras ou deficiência reversíveis. E cerca de 60% dos casos de cegueira podem ser evitados desde que a prevenção seja feita como prática regular.

O médico oftalmologista, por cuidar da visão, tem cada vez mais o seu espaço reconhecido. Os descobrimentos tecnológicos e os procedimentos cirúrgicos são de grande importância para a população.

O Dia Nacional de Combate ao Glaucoma .

Conscientizar a população em geral sobre a importância do diagnóstico precoce desta doença, que é considerada “silenciosa”, é um dos principais objetivos desta data.

O glaucoma é uma doença que provoca a perda progressiva da visão, levando a total cegueira, quando não tratada precocemente.

Por isso, o aconselhável é que as pessoas com mais de 40 anos façam exames oftalmológicos periódicos, com a finalidade de detectar sinais prematuros desta doença.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde – OMS, estima-se que o glaucoma afete entre 1% e 2% da população com mais de 40 anos em todo o mundo, o que representaria cerca de 3 milhões de pessoas.

Porém, a estimativa é que 65 milhões de pessoas tenham glaucoma, sendo esta doença a maior causadora da cegueira irreversível no mundo.

No Brasil, esta data foi oficialmente instituída a partir do decreto de lei nº 10.456, de 13 de maio de 2002, que decretou a celebração anual do dia 26 de maio como Dia Nacional de Combate ao Glaucoma.

Segundo o Dr Luis Arana “ A doença provoca lesão no nervo ótico, é genética e se manifesta, principalmente, na terceira idade, podendo levar à cegueira irreversível, caso não seja diagnosticada a tempo. Causada pelo aumento da pressão ocular, pode acometer um ou os dois olhos , inicia pela perda do campo visual periférico se estendendo até a área central da visão na fase tardia da doença. “

“SINTOMAS: O Glaucoma agudo ou de ângulo fechado se apresenta com fortes dores de cabeça, fotofobia, enjoo, baixa acuidade visual e intensa dor ocular. Já a forma mais comum do glaucoma (crônico ou de ângulo aberto) é uma doença silenciosa que somente na sua fase final o paciente percebe a baixa visão. Por isso, é extremamente necessário aferir a pressão ocular na avaliação oftalmológica para a detecção do glaucoma numa fase inicial.”

“CUIDADOS PREVENTIVOS: : A realização rotineira de consulta oftalmológica completa em pacientes acima dos 45 anos que tenham histórico familiar para glaucoma é indicada. Todos os pacientes acima de 60 anos devem comparecer, ao menos uma vez por ano, em uma consulta com especialista. No exame oftalmológico é realizado a medida da pressão intraocular, avaliação do nervo óptico e quando necessário o exame de campo visual para confirmar o diagnóstico do glaucoma. A grande importância do diagnóstico precoce do glaucoma é impedir a cegueira pelo uso de colírios antiglaucomatosos.” Concluiu Dr Luis

