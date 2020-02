Curitiba vai receber o maior pré-Carnaval eletrônico do Brasil neste sábado

Consolidado como uma das principais atrações alternativas do Carnaval brasileiro, o CarnaVibe 2020 vai reunir milhares de pessoas na Usina5, um dos principais polos de entretenimento da capital paranaense

CURITIBA, 10/02/2020 – Neste sábado, dia 15 de fevereiro, a cidade de Curitiba vai receber o maior pré-Carnaval eletrônico do Brasil: o CarnaVibe. A festa, uma ótima opção para quem busca alternativas à folia tradicional, vai reunir milhares de pessoas na Usina5. Realizado pela Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a T2 Eventos, o evento contará com 25 grandes nomes da música eletrônica nacional.

A cidade de Curitiba é conhecida tanto por ser um dos principais polos nacionais de música eletrônica, como por contar com a maior programação de estilos alternativos no Carnaval. Unindo essas duas características, surgiu o CarnaVibe, que caiu nas graças do público e se consolidou como o maior pré-Carnaval eletrônico do Brasil, reunindo alguns dos principais DJs do país para um dia de muita música e diversão. O evento, um dos mais ecléticos do país, é uma ótima opção para quem busca experiência única na capital paranaense.

A grande novidade da edição de 2020, que será a 4ª da história do CarnaVibe, ficará por conta do conceito Open Air, com três palcos a céu aberto, aproveitando toda a infraestrutura e peculiaridades da Usina5, antigo complexo industrial que se tornou referência em eventos multiculturais da cidade. Outro grande destaque do evento é o lineup, que contará com 25 atrações nacionais divididas em três palcos, em um formato tradicional de grandes festivais musicais. Entre os artistas confirmados no evento estão nomes que têm feito muito sucesso nas maiores festas de música eletrônica do Planeta, entre eles Dashdot, DubDogz, Eli Iwasa e Illusionize.

Lineup completo: Almanac, DubDogz, Flux Zone, Illusionize, Liu, Meca, Mochakk, PimpChic, VictorLou, Barja, Bry Ortega, Dashdot, Fractall, Puka, Rocksted, Volkoder, Zac, Aedos, Ber Von, Eli Iwasa, Gui Boratto, L_cio, Murphy, Nati M e Renato Ratier.

O CarnaVibe 2020 será realizado neste sábado, dia 15 de fevereiro, a partir das 11h, na Usina5 (Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho). Os ingressos custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos no site www.eventim.com.br ou nos pontos de venda físicos: Amplitur (Rua Padre Leonardo, 440, Portão), Usina5 – Entrada de Serviço (Rua Orestes Camilli, 186, Prado Velho), Porks Vicente Machado (Avenida Vicente Machado, 642) e Porks Museu do Olho (Rua Marechal Hermes, 1092) e Bar Quermesse (Rua Carlos Pioli, 479). Mais informações na página oficial do evento no Facebook.