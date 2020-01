Curitiba terá o maior pré-Carnaval eletrônico do Brasil

O CarnaVibe 2020, que contará com 25 atrações, vai reunir milhares de pessoas na Usina5, um dos principais polos de entretenimento da capital paranaense

Nos últimos anos, a cidade de Curitiba se consolidou como uma ótima opção para quem busca atrações diferenciadas durante o Carnaval, propondo alternativas à folia tradicional. Foi assim que surgiu, por exemplo, o Psycho Carnival, a Zombie Walk e o CarnaVibe, maior pré-Carnaval eletrônico do Brasil. Já de olho nos curitibanos e turistas que estão planejando o Carnaval 2020, o CarnaVibe, realizado pela Planeta Brasil Entretenimento em parceria com a T2 Eventos, acaba de anunciar sua próxima edição: dia 15 de fevereiro, na Usina5.

A cidade de Curitiba é conhecida tanto por ser um dos principais polos nacionais de música eletrônica, como por contar com a maior programação de estilos alternativos no Carnaval. Unindo essas duas características, surgiu o CarnaVibe, que caiu nas graças do público e se consolidou como o maior pré-Carnaval eletrônico do Brasil, reunindo alguns dos principais DJs do país para um dia de muita música e diversão. O evento, um dos mais ecléticos do país, é uma ótima opção para quem busca experiência única na capital paranaense.

A grande novidade da edição de 2020, que será a 4ª da história do CarnaVibe, ficará por conta do conceito Open Air, com três palcos a céu aberto, aproveitando toda a infraestrutura e peculiaridades da Usina5, antigo complexo industrial que se tornou referência em eventos multiculturais da cidade. Outro grande destaque do evento é o lineup, que contará com 25 atrações nacionais divididas em três palcos, em um formato tradicional de grandes festivais musicais.

Lineup completo: Almanac, DubDogz, Flux Zone, Illusionize, Liu, Meca, Mochakk, PimpChic, VictorLou, Barja, Bry Ortega, Dashdot, Fractall, Puka, Rocksted, Volkoder, Zac, Aedos, Ber Von, Eli Iwasa, Gui Boratto, L_cio, Murphy, Nati M e Renato Ratier.

É Carnaval

Para entrar no clima de Carnaval, o evento contará ainda com várias atrações especiais com a temática da data. Cada edição que passa, o público entra mais no clima do evento, apostando em produções especiais e fantasias. Pensando nisso, a organização está preparando várias novidades para quem quiser ir ao CarnaVibe fantasiado, contribuindo ainda mais para o clima de celebração.

O CarnaVibe 2020 será realizado no dia 15 de fevereiro, a partir das 11h, na Usina5 (Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho). Os ingressos custam a partir de R$ 45 e podem ser adquiridos no site www.eventim.com.br ou nos pontos de venda físicos: Amplitur (Rua Padre Leonardo, 440, Portão), Usina5 – Entrada de Serviço (Rua Orestes Camilli, 186, Prado Velho), Porks Vicente Machado (Avenida Vicente Machado, 642) e Porks Museu do Olho (Rua Marechal Hermes, 1092) e Bar Quermesse (Rua Carlos Pioli, 479). Mais informações na página oficial do evento no Facebook.