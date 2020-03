CURITIBA RECEBE EM ABRIL A 3ª EDIÇÃO DA OLD & LOW CAR

O evento automotivo mais completo da capital paranaense acontecerá, entre os dias 10 e 12 de abril, no Parque Barigui, o Centro de Eventos do Positivo.

Os apaixonados por carros antigos, rebaixados ou customizados, já têm um encontro marcado em Curitiba. Acontecerá entre os dias 10 a 12 de abril, a 3ª edição da Old & Low Car, no pavilhão de feiras do Parque Barigui, o Centro de Eventos do Positivo. Considerado um dos mais completos e maiores eventos do segmento na cidade, ele reunirá neste ano em exposição aproximadamente 140 veículos de diversos estilos e culturas automotivas, além de produtos e serviços com empresas ligadas ao universo automotivo apresentando suas novidades, tendências e muitas outras atrações voltadas para todas as famílias. Será ponto de encontro para os apreciadores e apaixonados por carros, clubes e colecionadores. Nesta edição, as novidades ficam por conta do evento Auto Detalhe, que acontece em paralelo, contando com cursos profissionalizantes e bate-papos com profissionais da área de Estética Automotiva Nacional, e também o 1° Campeonato de Detalhamento Automotivo.

Durante a feira, o público poderá acompanhar uma verdadeira viagem no tempo acompanhando a história dos veículos em exposição, seus estilos e conceitos como potência, características aerodinâmicas, estruturais. Vários clubes automotivos estarão presentes com suas belas máquinas a fim de reunir os fãs desse universo, entre eles destaque para o Clube Elas, o primeiro de colecionadores de veículos clássicos, exclusivamente feminino de Curitiba.

Além dos automóveis expostos, a Old & Low Car reunirá empresas com produtos e serviços que serão comercializados com preços de feira, abaixo do mercado. Estarão presentes fabricantes de peças, autopeças, comércio de rodas e pneus, som automotivo, consórcios, financiadoras, oficinas, restauradores, lataria, pintura, acessórios, artigos para decoração automotiva, além de vestuário e artigos para colecionadores.

O evento foi totalmente pensado para que os apaixonados pelo o universo automotivo possam se divertir junto com toda a sua família, conhecendo e explorando essa cultura e suas peculiaridades.

Cursos e bate-papos da área de Estética Automotiva Nacional

Paralelamente à feira, acontece o Auto Detalhe, evento que abordará cursos e bate-papos com profissionais da área de Estética Automotiva Nacional. Haverá dois cursos profissionalizantes de polimento técnico em todos os níveis, sendo um deles exclusivo paras as mulheres. O evento estará ainda apresentando aos visitantes lançamentos de equipamentos, produtos e serviços em um momento intenso de trocas de experiências, dicas e conhecimentos de um dos segmentos de maior ascensão do mercado. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (41) 98732-4513 para mais informações.

1° Campeonato de Detalhamento Automotivo

Acontecerá a 1ª edição do Campeonato de Detalhamento Automotivo que terá como objetivo demonstrar o exímio e minucioso trabalho dos profissionais que executam o processo de limpeza, proteção e restauração de automotores, transformando-os em obras de arte completamente recuperadas. Para a competição, poderão ser inscritas antecipadamente equipes de até quatro pessoas representando uma marca ou loja. Será um grande desafio onde o público poderá conferir de perto cada etapa do processo do detalhamento automotivo aprendendo a diferenciar as técnicas de cada grupo. Os interessados também devem entrar em contato pelo telefone (41) 98732-4513 para mais informações.

Presença de influenciadores

Além disso, o evento contará com a presença de um dos mais conhecidos influenciadores digitais de Curitiba, Digo Thuler. Com quase um milhão de inscritos em seu canal no YouTube, e 230 mil no Instagram, Thuler se tornou influencer falando em seus vídeos sobre a área automotiva de forma divertida e descontraída.

Exposição de colecionáveis

Como já é tradicional a Odin Collection marcará presença expondo seus grandiosos acervos da lenda da Fórmula 1, Ayrton Senna, e da saga de filmes, Star Wars.

SERVIÇO:

3ª EDIÇÃO OLD & LOW CAR CURITIBA

Data: 10 a 12 de abril de 2020 (Sexta a domingo)

Local: Expo Barigui (Centro de Exposições – Expo Barigui (Rodovia do Café (BR 277) KM 0 – Santo Inácio).

Horários: 10/04 sexta-feira (10h às 22h) / 11/04 sábado (10h às 22h) / 12/04 domingo (10h às 20h)

Classificação: Livre

Ingressos: 1° LOTE até 20/03 – R$ 10,00 nos pontos de venda nas seguintes lojas:

Loja Autocar Automotivo

Espaço Diecast

Circuito Tropical

Fixados Lava Car

* Após esta data, os ingressos custarão R$ 15,00 e serão vendidos nos dias e horários de funcionamento do evento na bilheteria do Expo Barigui.

Informações: https://www.facebook.com/events/816706355335975/