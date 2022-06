Curitiba Country Festival realiza 13º edição, neste final de semana, com grandes nomes da música

O maior festival da música do Paraná traz Raça Negra, Zé Felipe, Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone), Luisa Sonza, Munhoz e Mariano, Jorge e Mateus, Irmãos (Alexandre Pires e Seu Jorge), Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, entre outras atrações

Ainda há ingressos à venda em pelo site Uhuu.com

Evento promete atrair fãs de várias cidades dos Estados do Paraná e Santa Catarina, além de capitais como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e até Belo Horizonte

Está chegando a hora! A 13ª tão aguardada edição do Curitiba Country Festival, um dos eventos mais importantes, consagrados e tradicionais da música sertaneja e popular do Brasil, traz grandes nomes do sertanejo e também de outros segmentos à capital paranaense neste final de semana.

Consolidando a ideia de ser um festival que abrange todos os gêneros musicais, o evento acontece neste sábado (28/05) e domingo (29/05), no Expotrade Convention Center, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC).

Com o objetivo de proporcionar uma verdadeira experiência musical de altíssima qualidade, além de grande infraestrutura e ainda mais conforto ao público, o festival contará com diversos espaços: área vip, camarote, backstage e Onstage.

No backstage, terão apresentações especiais. A grande novidade fica por conta do setor superexclusivo Onstage, com vista em cima do palco, open bar, jantares temáticos, entre outras opções. Serão mais de 30h de muita diversão e entretenimento.

A nova programação oficial do Curitiba Country Festival é a seguinte:

28 de maio (sábado)

Palco Principal: Luccas Fernandes, George Henrique e Rodrigo, Raça Negra, Israel e Rodolffo, Daniel, Zé Felipe e Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone);

Palco Backstage: Elizeu Moraes, Luccas Fernandes, Luisa Sonza, George Henrique e Rodrigo e EME.

29 de maio (domingo)

Palco Principal: Munhoz e Mariano, EME, Jorge e Mateus, Irmãos (Alexandre Pires e Seu Jorge), Wesley Safadão e Maiara e Maraísa;

Palco Backstage: Jean & Julio, Eu Sei Que Tu Dança, Ana Clara, Yasmin Santos e Lucas Beat.

Os ingressos continuam à venda pelo site uhuu.com e pontos autorizados. 50% de desconto para pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19 e para clientes Ligga Telecom nos setores Pista e Área Vip, nos dias 28 e 29 de maio. Mediante comprovação por meio de fatura apresentada na entrada do evento (*limitado a dois ingressos por CPF). Mais informações no serviço abaixo.

O Curitiba Country Festival é mais uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento. Coca-Cola, Schweppes, Monster Energy Drink e Ligga Telecom são os patrocinadores oficiais.

O local, totalmente adaptado e com infraestrutura completa para receber grandes eventos com banheiros, guarda volumes, stands de lojas diversas – inclusive com merchandising, bares, área de alimentação com opções diversificadas de bebidas e comida.

Além de contar sempre com público fiel, eclético e uma excelente opção de entretenimento, vale a pena lembrar que o festival também movimenta vários setores da economia na região, criando postos de trabalho direta ou indiretamente na hotelaria, comércio, gastronomia e prestação de serviços de transporte durante todo o final de semana.

Outro ponto positivo é que o Expotrade é de fácil acesso, localizado praticamente no limite territorial de Curitiba, o que ajuda principalmente a chegada das excursões e pessoas de cidades de outros Estados e de regiões próximas. A cidade de Pinhais é considerada um importante polo de serviços e comércio da região.

Realizado desde 2007, o Curitiba Country Festival tem o importante papel de fomentar e enaltecer a cultura sertaneja na região. Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19, o evento não foi realizado nos últimos três anos.

Mais informações podem ser obtidas em http://www.opusentretenimento.com.br.

Links relacionados:

https://www.facebook.com/cwbcountryfestival

https://www.instagram.com/countryfestival

Sobre a Opus Entretenimento

Celebrando 46 anos de atividade, a Opus Entretenimento é a maior plataforma de entretenimento ao vivo do Brasil e acredita no poder transformador da tríade cultura, conteúdo e experiência, trazendo ao Brasil grandes artistas nacionais e internacionais.

Administradora de 10 casas de espetáculos pelo país nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, responsável por receber mais de dois milhões de espectadores por ano, também faz a gestão artística de importantes nomes da música e do entretenimento brasileiro como KLB, Luccas Neto, EME, Daniel, Maurício Manieri, Seu Jorge, Alexandre Pires, Ana Carolina, Hello Adele Tribute e Sinatra 1915 Tribute. Para mais informações, acesse o site www.opusentetenimento.com.

SERVIÇO CURITIBA COUNTRY FESTIVAL

Dias 28 e 29 de maio de 2022

Local: Expotrade

Endereço: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Horário: Abertura de portões às 13h

Classificação etária: 12 a 17 anos – acompanhado dos pais ou responsáveis. Nas áreas open bar, permitida entrada apenas maiores de 18 anos. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

INGRESSOS DIA 28 DE MAIO:

Setores e valores:

Pista LOTE 01: a partir de R$ 70,00+ taxas

Área Vip LOTE 01: a partir de R$ 130,00+ taxas

Camarote* LOTE 04: a partir de R$ 320,00+ taxas

Backstage**: ESGOTADO

Onstage*** LOTE 02: a partir de R$ 1.200,00+ taxas

INGRESSOS DIA 29 DE MAIO:

Setores e valores:

Pista LOTE 01: a partir de R$ 70,00+ taxas

Área Vip LOTE 02: a partir de R$ 150,00+ taxas

Camarote* LOTE 04: a partir de R$ 320,00+ taxas

Backstage** LOTE 02: a partir de R$ 440,00+ taxas

Onstage*** LOTE 02: a partir de R$ 1.200,00+ taxas

PASSAPORTE DIAS 28 E 29 DE MAIO:

Setores e valores:

Pista LOTE 01: a partir de R$ 115,00+ taxas

Área Vip LOTE 01: a partir de R$ 205,00+ taxas

Camarote* LOTE 04: a partir de R$ 520,00+ taxas

Backstage**: ESGOTADO

Onstage*** LOTE 02: a partir de R$ 1.900,00+ taxas

Camarote*: open bar de água, refrigerante e cerveja, entrada exclusiva, visão privilegiada do palco, lounge de descanso, praça de alimentação

Backstage**: open bar de água, refrigerante, cerveja, vodka, whisky, gin, energético, bar de drinks especiais, restaurante e finger foods, entrada exclusiva, visão privilegiada do palco, lounge de descanso, salão de beleza, shows exclusivos e palco 360.

On Stage***: todos os serviços do Backstage incluso, todas as bebidas do setor serão premium, áreas de alimentação reservada com comidas japonesa, massa, mexicana e churrasco, vista privilegiada ao lado do palco.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Ponto de venda físico: Bilheteria Uhuu no Shopping Crystal (Quiosque Piso L4, Rua Comendador Araújo, 731 – Batel)

Horário de atendimento: Segunda a sábado das 12h às 20h e domingo das 14h às 20.

Excepcionalmente: Nos dias 24 e 25/03 (Quinta e Sexta) nosso horário de bilheteria será das 10h00 às 20h00

INTERNET: https://uhuu.com

O evento cumprirá todos os protocolos sanitários vigentes no período de realização

Formas de Pagamento:

parcelamento: – 1x até 4x – Sem juros ao consumidor ou 5x até 12x – Com juros ao consumidor de 1,49%

Internet: Depósito e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Totem: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket, American.

MEIA ENTRADA/DESCONTOS (disponível apenas nos setores PISTA E ÁREA VIP Não há incidência de Meia Entrada no Passaporte e nos demais setores):

– 50% de desconto para Idosos: Para pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, conforme Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003.

– 50% de desconto para Doador regular de sangue: Para doadores de sangue com carteira comprobatória de doação habitual, conforme Lei Estadual 13.964/2002.

– 50% de desconto para Professores: Para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento, conforme Lei Estadual 15.876/2008.

– 50% de desconto para Portadores de Câncer: Portador de câncer, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015.

– 50% de desconto para Estudantes: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015

– 50% de desconto Pessoas com Deficiência: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015

– 50% de desconto Jovens de 15 a 29 anos comprovadamente: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, transcrita abaixo e Decreto 8.537 de 2015.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros Descontos:

– 50% de desconto para pessoas com o esquema vacinal completo contra a Covid-19.

– 50% de desconto para clientes Ligga Telecom nos setores Pista e Área Vip, nos dias 28 e 29 de maio. Mediante comprovação através de fatura apresentada na entrada do evento. *Limitado a dois ingressos por CPF.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.