Curitiba 18💙18 volta a arrecadar cestas básicas para ajudar famílias na pandemia

Curitiba 18💙18

A pandemia está durando muito mais do que a gente imaginava. E, para milhares de pessoas, além do medo relacionado à saúde, a fome tem sido um agravante. Para ajudar as famílias atendidas por ONGs de Curitiba e Região Metropolitana, a campanha Curitiba 18💙18 será relançada no próximo dia 31 de março. A meta agora é arrecadar em 18 dias 10.000 cestas no valor de R$ 65,00 cada. A distribuição terá início ainda em abril, dada a emergência da situação.

Assim como no ano passado, a arrecadação será por meio de financiamento coletivo pela plataforma Benfeitoria: https://benfeitoria.com/curitiba1818sos. Pessoas físicas e jurídicas podem escolher as faixas de preço para doar.

“Agora, a situação das famílias é ainda mais crítica do que em 2020 e sabemos que, juntos, podemos fazer a diferença mais uma vez. Contamos novamente com a colaboração dos curitibanos para atingir a meta”, afirma Hélio Bruck Rotenberg, coordenador da ação.

“Vendo a situação ser agravada, não pudemos fechar os olhos e nossos corações nos chamaram a continuar a campanha e auxiliar a comunidade nesses tempos tão sofridos. Adultos e crianças têm fome e precisam de auxílio. Por isso, pedimos que quem participou da outra vez repita suas doações e, por que não, se supere e doe mais e convidamos mais pessoas a doarem também”, convida David Chaim Bergman, presidente da Comunidade Israelita do Paraná, que iniciou a Campanha em 2020.

Acompanhe as doações pelos perfis da campanha no Facebook e Instagram @curitiba1818.

Sobre a Campanha

Em julho de 2020, a Curitiba 18💙18 arrecadou R$ 991.841 em 18 dias em prol de ONGs de Curitiba e Região Metropolitana. Foram 1.295 doadores de todos os cantos, credos e posses, que ajudaram a minimizar um pouco o sofrimento da população carente.

Uma campanha em torno do número cabalístico 18 – “18 simboliza ‘chai’, que é vida em hebraico. Assim foi a Curitiba 18💙18, uma iniciativa da Comunidade Israelita do Paraná, que foi abraçada por muitos curitibanos, pessoas físicas e jurídicas. A ação foi inspirada na campanha original de São Paulo. A arrecadação total pela plataforma de financiamento coletivo Benfeitoria foi de R$ 991.841,00, que foram transformados em 270 toneladas de alimentos para mais de 9 mil famílias.

A iniciativa foi premiada pela ADVB-PR (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná) em seu 48º Top de Marketing, como 1º lugar na categoria Social.