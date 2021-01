Cuidados com os idosos

O ano de 2020 demonstrou a importância do cuidado com os idosos. Cuidar de pessoas que trabalharam por toda uma vida e que agora merecem melhor atenção é a missão da enfermeira Josiane Aparecida de Lara, do Lar Florença, nossa indicada ao Prêmio Melhores do Ano.

Josiane é enfermeira pós-graduada e atua na área há 25 anos, tendo trabalhado em hospitais de referência em Curitiba, como: NSDG, Erasto Gaertner, Unimed Curitiba e Pequeno Príncipe.

O Lar Florença surgiu após a compra da residência pertencente a um médico cardiologista, com a proposta de ser uma casa de repouso com aspecto de lar. Essa instituição possui outras unidades: o Lar Excelência de Vida, Lar Florença – Botânico, Lar Alto da Glória e em breve será inaugurada a casa da idosa na região do Hugo Lange, com o nome Laguna, um novo conceito de Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) em Curitiba.

No dia a dia, seu processo de trabalho começa com responsabilidade no cuidado aos idosos, entregando amor, carinho.

Durante a pandemia, a casa de repouso se organizou para obedecer todas as normas da vigilância sanitária e do Ministério Público, fornecendo treinamento aos funcionários e utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Para Josiane, o aspecto mais gratificante de seu trabalho está em oferecer um trabalho de qualidade e digno aos idosos, porque são sua prioridade.

A terceira idade pode trazer mais consequência além da vulnerabilidade física. O trabalho da Josiane contribui para manter a dignidade das pessoas nessa fase da vida.

Lar Florença Botânico

Telefone: (41) 3023-3666

https://larflorencabotanico.com.br/