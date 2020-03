Corrida de rua feminina celebra o Dia Internacional da Mulher em Curitiba

Com apoio do NH Curitiba The Five, evento exalta importância da corrida para mulheres

Em sua 19º edição, a Corrida da Mulher – primeira exclusivamente feminina do Brasil – pretende receber milhares de participantes que trocaram os saltos pelos tênis, e têm ganhado as ruas, avenidas e parques da cidade com o esporte que é uma grande ferramenta de transformação positiva. Com apoio do hotel NH Curitiba The Five, o evento acontece no Dia Internacional da Mulher, 08 de março, a partir das 07h no Shopping Muller.

Quem participar da Corrida da Mulher ainda ganha um desconto especial no Lobby Bar do hotel*, que fica na região do percurso, para relaxar e saborear um drink refrescante com gostinho de vitória, afinal, toda mulher merece um brinde especial nessa data tão importante. O almoço no restaurante Trinitas também pode ser uma boa opção para repor as energias com as deliciosas carnes e massas de inspiração mediterrânea, além das opções vegetarianas.

A presença das mulheres nas corridas de rua nunca foi tão grande, isso porque elas percebem cada vez mais o quanto a corrida empodera! Não importa se é para cuidar do corpo, da mente, encontrar amigos ou bater recordes: correr faz bem e abre espaço para confiança e determinação que já são virtudes do sexo feminino. Quem quiser participar, ainda pode se inscrever pelo site: http://www.globalvita.com.br/calendario/corrida-da-mulher.

*O desconto de 20% será oferecido a todas as participantes da Corrida, no Lobby Bar do NH Curitiba The Five, especialmente no dia 08/03.

Serviço

Corrida da Mulher

Organização: Associação Procorrer e Global Vita Sports

Data: 08/03/2020 – A partir das 07:00

Endereço: Shopping Muller (Avenida Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico – Curitiba – PR)

NH Curitiba The Five

Endereço: R. Nunes Machado, 68 – Batel, Curitiba – PR, 80250-000

E-mail: nhcuritibathefive@nh-hotels.com

Telefone: +55 41 3434-9400

Site: http://www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-curitiba-the-five

Instagram: @nhhotelsbrasil

Sobre NH Hotel Group

O NH Hotel Group é uma operadora multinacional consolidada e uma das principais empresas hoteleiras do mundo, que opera cerca de 400 hotéis com quase 60.000 quartos em 30 países na Europa, América, África e Ásia. Desde 2019, a Companhia tem trabalhado em conjunto com a Minor Hotels na integração de suas marcas de hotéis sob o mesmo chapéu corporativo com presença em mais de 50 países no mundo.

Sobre a Minor Hotels

A Minor Hotels é proprietária, operadora e investidora em hotéis a nível internacional, contando atualmente com 516 unidades em funcionamento. A Minor Hotels explora entusiasticamente novas possibilidades no mercado hoteleiro, com um portfólio diversificado de hotéis projetado de forma inteligente para atrair diferentes tipos de viajantes, tendo em conta novas paixões e necessidades pessoais. Através das marcas Anantara, Avani, Oaks, Tivoli, M Collection, NH Collection, NH, nhow, Elewana, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu e unidades da Minor International, a Minor Hotels está presente em 53 países distribuídos pela região da Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África, Oceano Índico, Europa e América do Norte e do Sul.

Com planos de expansão das marcas existentes e de crescimento por aquisições estratégicas em novos mercados, a Minor Hotels tem a visão de um mundo mais apaixonante e interligado. Para mais informações, consulte http://www.minorhotels.com.

mais informações

Press Pass Rocks

Giovana Mesquita

E: giovana.mesquita@presspass.com.br

T: +55 11 3065 – 9500