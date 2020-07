Concurso Draft Mood revelará canções inéditas e talentos da música brasileira

Com inscrições gratuitas, competição musical terá etapas online e presenciais. Participantes serão avaliados por executivos de gravadoras e poderão ter suas músicas tocada no rádio. O grande vencedor ganhará produção profissional e gestão de carreira

A história da recente da música brasileira pode ser dividida em dois períodos: antes e depois dos festivais da canção. Criados na segunda metade dos anos 60, os concursos de música popular da radio e da tv revelaram a geração de artistas que hoje forma o Olimpo da nossa música. Agora, seguindo este legado, a Rádio Mood FM apresenta o concurso Draft Mood. O formato também é inspirado pelo Draft da NBA, no qual os times profissionais da liga de basquete podem recrutar jogadores amadores. A linguagem e os formatos da indústria fonográfica se modernizaram, mas a essência permanece intacta: revelar talentos, apresentar ao público uma nova geração de artistas e músicas inéditas. O Draft Mood terá um calendário de etapas online e presenciais, com inscrições abertas entre os dias 20 e 30 de julho, através do site: moodfm.com.br/draft.

A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a indústria da música. Com a proibição dos shows e eventos, milhares de artistas ficaram sem sua única fonte de receita. O impacto é ainda mais grave para os músicos em início de carreira. É neste contexto, que o Draft Mood surge como oportunidade de dar visibilidade e alavancar a carreira de novos talentos.

Com um corpo de jurados formado por executivos de grandes gravadoras e produtores artísticos, o Draft Mood representa uma porta de entrada para artistas independentes. Cada artista ou banda poderá inscrever uma canção obrigatoriamente inédita e em português. Todas as inscrições serão avaliadas, em seguida serão realizadas as etapas de pré-seleção, fase de grupos, semifinais e a grande final.

O Draft Mood realizará dois grandes objetivos de novos artistas de uma só vez: os selecionados irão se apresentar para lideranças da indústria do showbiz e suas músicas poderão tocar no rádio. O grande campeão ainda ganhará a produção profissional de um single em estúdio, a realização de um videoclipe da música vencedora e o agenciamento artístico da carreira, sendo este último opcional.

Nas fases presenciais do concurso, todas as medidas de prevenção ao Covid-19 serão tomadas, incluindo limite de 30% da capacidade de público do local, uso obrigatório de máscara de todos os presentes, distanciamento dos músicos no palco, medição de temperatura na entrada, disponibilização de álcool em gel nas dependências e desinfecção do local nos intervalos de todas as apresentações.

Confira as etapas do Draft Mood e as informações sobre premiações:

Inscrição:

Podem participar artistas ou banda independente, que não possuem contrato com gravadora, e tem obras autorais inéditas, letras de sua autoria/propriedade e que ainda não tocaram em rádio. Os artistas e obras deverão ter identificação com o perfil da Mood FM e o idioma das músicas é obrigatoriamente o português. Antes de preencher a ficha de inscrição leia atentamente o regulamento.

Prazo: de 20 a 30 de Julho

Seleção:

Os artistas e bandas inscritos, assim como sua obras originais, serão avaliados por uma banca técnica. Estarão sendo avaliados tanto o artista ou banda como sua canção principal inscrita. O resultado será divulgado no site e informado diretamente ao responsável pelo inscrição.

Resultado: 07 de Agosto

Fase de grupos:

Os artistas e bandas independentes selecionados serão divididos em grupos e deverão se apresentar no dia e horário informado para as audições. Uma banca formada por grandes profissionais de gravadoras e produtores musicais, irão avaliar as apresentações. Cada profissional terá direito a uma escolha, em ordem, através de sorteio.

Período: de 18 a 21 de Agosto

Semifinal:

Na fase semifinal, dois grupos irão se apresentar em dias diferentes para concorrer as 10 vagas para a grande final. A fase de grupos e semifinal serão realizadas no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Todos os participantes poderão levar um número limitado de convidados para curtir as apresentações.

Período: 3 e 4 de Setembro

Pré-final:

Antes da grande final, os finalistas ganharão destaque na programação da Mood FM. As músicas entrarão momentaneamente na grade da rádio.. Além disso, todos os artistas e bandas irão visitar o estúdio da Mood FM ara participar de entrevista e cantar ao vivo sua música autoral.

Período: de 05 a 24 de Setembro

Final:

A fase final contará com a apresentação de 10 finalistas. Antes do resultado, haverá show intimista de uma grande revelação da música e só então será revelado a “canção autoral do ano” e o artista ou banda que ganhará o prêmio principal.

Data: 25 de Setembro

Premiação:

O grande campeão terá sua música tocada com destaque na programação da rádio Mood FM por dois meses. Também terá uma música produzida em estúdio profissional, a gravação de um videoclipe e um contrato de agenciamento artístico.

Independente do campeão, qualquer música bem avaliada pelos jurados pode ser executada na programação da rádio Mood FM, gerando oportunidades para diversos artistas.

As informações completas e inscrições para o Draft Mood estão no site moodfm.com.br/draft.