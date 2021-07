Chocolate é gostoso e faz bem ao coração

No Dia Mundial do Chocolate 7 de julho , os adeptos da iguaria tem muito o que comemorar. Uma delícia apreciada em todo o mundo, o chocolate é quase uma unanimidade quando se fala em doces e sobremesas . A boa notícia é que, quando consumido com moderação, o chocolate pode fazer bem para a saúde de todo o corpo, principalmente do coração.

O cacau é rico em fitoquímicos fenólicos (polifenóis), especialmente de substâncias conhecidas como flavonoides, que são potentes antioxidantes. Antioxidantes protegem o organismo contra os radicais livres – moléculas muito reativas que são produzidas pela oxidação biológica e danificam vários tecidos.

Os alimentos com alto teor de antioxidantes, como o chocolate, são associados a um menor risco de várias doenças, incluindo diabetes e doença cardíaca. Os flavonoides contidos no cacau do chocolate, de um composto chamado óxido nítrico, atua promovendo o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que contribui para a redução da pressão.

Contudo, não é todo chocolate que faz à saúde. O chocolate mais popular que temos no mundo todo é o chocolate ao leite, uma mistura que tem em média somente 11% de derivados do cacau na sua composição. O restante é leite integral, açúcar e diferentes tipos de gordura. Além de aumentar a quantidade de gordura saturada, o leite inibe tanto a absorção como o efeito antioxidante do principal grupo flavonoide contido no cacau (epicatequinas).

O mais recomendado é o chocolate amargo, que possui na sua mistura até 70% dos derivados do cacau (altas concentrações de flavonoides, apresentando o dobro da capacidade antioxidante do chocolate ao leite ), não contém leite e possui uma menor quantidade de açúcar.

Condições para os Benefícios

A ingestão de chocolate pode trazer benefícios à saúde nas seguintes condições:

desde que seja do tipo amargo (60% -70% de cacau); não contenha leite na sua formulação (também não deve ser ingerido com leite ou derivados); consumido em pequena quantidade (alguns estudos sugerem não mais que 25 g por dia);as calorias ingeridas com o chocolate devem ser suprimidas de outras refeições

Portanto, preste atenção na etiqueta do seu chocolate amargo predileto, ingira com moderação (de preferência algum tempo após um saudável jantar mediterrâneo, regado a vinho tinto e concluído com uma xícara de chá verde).Dessa maneira, além do prazer e da nutrição você estará prevenindo doenças e aumentando sua qualidade de vida.

Cacau Show fenômeno de vendas :

A Cacau Show começou na Páscoa de 1988, quando Alexandre Tadeu da Costa, um rapaz com 17 anos de idade, filho de pai tecelão e mãe vendedora de produtos de beleza em domicílio, resolveu revender chocolates. Logo Alexandre conseguiu uma encomenda de 2 mil ovos de 50 gramas. Sua maior surpresa ao chegar com o pedido na fábrica foi que não havia possibilidade de produzir ovos com esse peso. Para honrar o compromisso assumido, resolveu produzir os ovos por conta própria, comprou a matéria-prima e contratou uma senhora que fazia chocolate caseiro. Após três dias, com jornadas de trabalho de 18 horas, o pedido foi entregue.

Foi em 2001, com a inauguração da primeira loja em Piracicaba, interior de São Paulo, que a Cacau Show começou uma jornada que levou a empresa a uma expansão vertiginosa. Passados 20 anos, a rede conta com mais de 2.250 franquias no Brasil.

A expansão foi rápida desde o começo. Em 2006, Alexandre Tadeu da Costa inaugurou a primeira fábrica em Itapevi; em 2010, a rede já contava com mais de mil franquias e em 2011 a Cacau Show alcançou R$ 1,2 bilhão em faturamento.

