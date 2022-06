CASACOR Paraná anuncia homenagem a Hans Donner

Sob a inspiração do tema ´Infinito Particular´, 28ª edição da mostra paranaense destaca inédito painel assinado pelo designer, que promete explorar uma forma inovadora sobre a passagem do tempo.

Curitiba, 10 de junho de 2022 – Em pouco mais de duas semanas, as portas da CASACOR Paraná estarão novamente abertas ao público. E para elevar a expectativa dessa edição, que entregará um novo olhar para um mesmo endereço, a empresária Marina Nessi trouxe o talento de Hans Donner, considerado um dos nomes mais influentes e visionários da inovação e tecnologia – que estabeleceu os parâmetros visuais da TV mundial ao inaugurar a era tridimensional na tela, tendo inspirado emissoras nos quatro continentes – para receber uma distinta homenagem na 28ª edição do evento.

Nos últimos anos, Donner direcionou sua carreira para novos desafios, como: decoração, móveis, luminárias, tapetes, quadros, tecidos, carros, além do desenvolvimento de parcerias no segmento imobiliário. Para Marina Nessi, o trabalho vanguardista do designer agora poderá ser conferido pelos curitibanos em seu mais recente trabalho, a criação do marcador de tempo ONNE. “Nessa nova abordagem, de visualização da passagem do tempo, a CASACOR Paraná enaltecerá um painel de LED na área social, localizada no pavimento das piscinas, que agregará uma nova dinâmica ao espaço”, indica Marina.

Segundo a diretora da CASACOR Paraná, o atual enfoque de Hans está alinhado com o tema proposto pela CASACOR este ano: Infinito Particular. “Está tudo relacionado ao tempo, à vida, à casa e à essência. Por este motivo vamos exaltar esta afinidade a partir do dia 26 de junho junto ao público que anseia por novidades”, salienta.

Além de confirmar presença no Open Day da mostra – exclusiva para convidados no dia 25 de junho – Donner estará em Curitiba no dia 19 de julho, em agenda reservada para um Talk, programação também destinada a convidados.

A CASACOR Paraná tem patrocínio master DECA, tinta oficial CORAL, apoio técnico da STM Empreendimentos, fornecedor oficial PASTILHART, carro oficial, AUDI, hotel oficial NH Curitiba The Five e Mídia Partner VEJA.

Serviço:

Hans Donner na 28ª edição da CASACOR Paraná

Open Day: 25 de junho (exclusivo para convidados);

Evento aberto ao público de 26 de junho a 14 de agosto;

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 91, Seminário – Curitiba, Paraná;

Horário: de terça a sábado, das 15h às 21h; sábados, das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h. As segundas-feiras serão reservadas para realização de festas especiais, das 19h às 22h;

Venda de ingressos: a bilheteria online será aberta a partir de 1 de junho; https://casacor.abril.com.br/mostras/parana/

Valor dos ingressos no Paraná: R$ 70,00 (terças, quartas e quintas); R$ 80,00 (sexta, sábado e domingos);

Promoção ingressos: Na compra antecipada de seu ingresso, até 15 de junho, desconto de 15% do valor total;