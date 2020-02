A história da Casa Gomm, sede atual da Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura

Netos de Henry Gomm, patriarca da família, visitaram a casa em que moraram durante as décadas de 1940 e 1950

A Casa Gomm, sede da Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, abriu suas portas para seus antigos e ilustres moradores. Em uma roda de conversa divertida e nostálgica, os netos de Henry Gomm – Irene, Blas e George Gomm – relembraram histórias e revelaram curiosidades sobre a casa.

Tombada como Patrimônio Cultural pelo Estado em 1989, a casa foi construída por Henry Gomm, empresário inglês da época. A residência foi inaugurada em 1913, mas só se popularizou duas décadas depois, quando Harry Blas Gomm, filho de Henry, mudou-se com sua esposa, Luísa Bueno.

O lugar tornou-se famoso por sediar várias festas e por receber muitos estrangeiros, já que Harry era vice-cônsul da Inglaterra em Curitiba. Nos anos 1950, uma música chamada Monsieur Le Consul à Curityba, feita a partir das visitas de um músico à Casa Gomm, ganhou o Grande Prêmio da Canção Francesa.

Irene Gomm, neta de Henry Gomm, saudosamente se lembra das festas dadas na época. “As festas eram no bosque, com tudo iluminado”, descreve. Irene conta também que nos natais era sagrado ir almoçar na casa dos avós. Ela recorda o pudim que sua avó fazia em todas as festas de natal. “É uma receita que todo mundo gosta de ter”.

Para Blas Gomm Filho, também neto de Henry, o tombamento do imóvel “é importante, pois guarda a memória da cidade, de uma casa, de um bairro, onde tinha um modo de vida que era muito particular para aquela época. Traz muito da história de como era Curitiba”. Assim como a irmã, Blas tem boas lembranças dos feriados de natal. “Minha vó era muito religiosa, então ela fazia grandes festas. Convidava muita gente, armava um tablado no bosque com música… e tinham pratos ingleses!”.

Nascido na casa, George Gomm, outro neto de Henry, conta que morava ali com seus pais e que, diariamente, a família tomava chá com convidados. “O pessoal que vinha jogava bridge. Então passou a ser chamada a sala de bridge”, lembra George, enquanto aponta para a sala. “Era uma casa confortável, muito boa. Monsieur Le Consul à Curityba ressalta justamente o tamanho dessa casa”, ele comenta, referindo-se à música.

Casa Gomm na história

A construção é inspirada em edificações da Nova Inglaterra e fica dentro do Bosque Gomm

A casa da família Gomm foi construída para ser um símbolo de modernidade na cidade, durante a década de 1910. O local se tornou em um símbolo da aristocracia, trazida a Curitiba pela família inglesa. Localizada no final da Av. Batel, a casa ficou conhecida como “embaixada do mundo” em Curitiba.

O patriarca da família era o inglês Henry Gomm, que negociava a compra de erva-mate em Curitiba e tinha empresa em Antonina. Sua mulher, Isabel Withers Gomm, foi a criadora da Cruz Vermelha no Paraná. A Casa Gomm se tornou popular na cidade na década de 30/40, quando o filho do casal, Harry Blas Gomm, passou a morar na residência com sua mulher, Luísa Bueno. A frequência de estrangeiros era tão grande na casa, que na década de 50 surgiu uma canção francesa intitulada Monsieur Le Consul à Curityba, baseada em visitas ao local.

A arquitetura da Casa Gomm é uma das poucas de origem americana, baseada em edificações da Nova Inglaterra. Localizada em um grande terreno, que era conhecido como Bosque Gomm, a casa apresenta dois pavimentos, com torreão oitavado no canto esquerdo e janelas duplas nas laterais. A cobertura é feita com telhas francesas e o único elemento em alvenaria é a chaminé, com tijolo aparente.

Na década de 80, o terreno foi vendido pelos cinco herdeiros da família e adquiro pelo empresário Salomão Soifer. Em 1989, a casa e o bosque foram tombados pelo governo do estado.

Em 2000, a Casa Gomm foi toda desmontada e transferida para o final do terreno, para dar espaço a um empreendimento do Grupo Soifer. Atualmente, um dos maiores símbolos da Avenida Batel, que “perdeu” seu espaço para o Shopping Pátio Batel é utilizado pelo Governo do Paraná, pela Coordenação do Patrimônio Cultural. A Casa Gomm, que oficialmente fica na Avenida do Batel nº 1829, teve a entrada alterada para a Rua Hermes Fontes . ( entrada somente de pedestre)

A partir de julho de 2013, a Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC) passou a funcionar na Casa Gomm – com entrada também pela rua Rua Bruno Filgueira, 850. Curitiba. Telefone (41) 3312-0404 e 3312-0416.