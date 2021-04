CAMPANHA VAMOS DIVIDIR? DOE UMA CESTA BÁSICA EM SUA 2ª EDIÇÃO.

Empresas se juntam para dividir e compartilhar com quem precisa .

Em 2020, a empresa ZOLI EVENTOS by Cris Lissoni juntamente com o Instituto ANJO AZUL e o PROGRAMA FESTAS idealizaram a campanha VAMOS DIVIDIR? DOE UMA CESTA BÁSICA, a campanha consistia na doação de qualquer valor junto a uma conta bancária onde a soma dos valores arrecadados eram convertidos em compras de cestas básicas auxiliando famílias que estavam com dificuldade financeira devido a quarentena do COVID 19. Com o valor arrecado, contribuído por inúmeros empresários e pessoas físicas foi possível atender mais de 800 famílias cadastradas pelo Instituto que receberam as cestas para suprir a necessidade de suas casas. Foram 39 toneladas de alimentos arrecadados.

Em 2021, a campanha volta em sua 2ªedição e pede novamente a colaboração de todos, mas desta vez serão beneficiados os Profissionais de Eventos que já estão há mais de 1 ano sem trabalho e também mães e pais solos que possuem deficientes em casa.

A empresa ZOLI EVENTOS BY Cris Lissoni, Instituto ANJO AZUL e o PROGRAMA FESTAS também contam com mais um parceiro do meio do segmento de festas, JOSÉ LUIZ KARAM do Studio Karam Fotografias que está à frente de alguns movimentos cujo foco é beneficiar os profissionais do segmento que se encontram impossibilitados de trabalharem devido ao isolamento social.

Para você colaborar, basta transferir para o PIX – CNPJ 30567706000109, o valor que estiver ao seu alcance, a somatória dos valores arrecadados serão convertidos nas compras das cestas básicas. O pouco ou muito da sua contribuição farão diferença na mesa de muitas famílias.

Unidos com certeza seremos mais fortes e vamos vencer esta batalha.

Para maiores informações pode entrar em contato por meio do whatsapp 41 99266-3450 ( ZOLI EVENTOS).

Mario Cesar Simoes -Programa Festas, Cristiane Lissoni – Zoli Eventos, Fernanda Rosa- Instituto Anjo Azul, Jefferson L Manoel- JM Drone