Bronzeamento Artificial a cor do verão

Final de ano chegando.. Só que você mal consegue ir à academia de vez em quando. Para e se olha na frente do espelho. Falta uma cor, um bronze , uma pele iluminada . No meio de tanta correria, o que fazer ?

O bronzeamento artificial é um método que facilita muita a vida de quem não tem muito tempo disponível.

Segundo Viviane Penner proprietária da Vicelli Bronze algumas recomendação são importantes:

“- Para um bronzeamento bonito e com marquinha de biquíni são necessárias em média 5 a 6 sessões, é normal nas primeiras sessões a pele apresentar alterações de cor, e ficar mais bronzeada em algumas regiões e menos em outras, para um bronzeamento uniforme e duradouro é preciso concluir o número mínimo de sessões;

– Evitar fazer depilação com cera, 48 horas antes e após a sessão, assim evitará manchas;

– Ingerir muito líquido antes, e depois do procedimento para evitar a desidratação;

– Trazer sua própria toalha de banho e biquíni;

– Não é permitido o uso de bronzeadores, protetores, ou aceleradores de bronzeado pois danificam o acrílico da máquina;

– Evitar banhos quentes nas primeiras 48h após o procedimento, hidratar-se com líquidos, exceto álcool, e hidratantes corporais. Vestir roupas leves;

– Não esfregar a pele, nem utilizar esfoliantes nas primeiras 48h após a sessão para evitar descamação; – Pessoas que estejam fazendo uso de algum tratamento à base de ácido, nãopoderá realizar o bronzeamento;

– Necessário intervalo de no mínimo 48h entre uma sessão e outra;

– Gestantes, lactantes, e menores de 18 anos não são permitidos;

– Pessoas com tom de pele mais claro precisará de maior número de sessões para atingir o resultado esperado;

– Pessoas com doenças de pele, ou casos de doenças de pele na família não poderá realizar o bronzeamento. ”

Já houve polêmicas envolvendo o uso das camas bronzeadoras.

As ações na justiça solicitando liberação das câmaras de bronzeamento artificial por parte de órgãos que se beneficiam delas surtiram efeitos, a Associação Brasileira de Bronzeamento Artificial (ABBA) e o médico dermatologista de São Paulo, Miguel Carlos de Andrade conseguiu pleitear na justiça o direito do uso das maquinas de bronzeamento solar desde dezembro de 2018 .

Antes de iniciar as sessões de bronzeamento artificial é necessário confirmar se a clinica possui registro na Vigilância Sanitária do estado em que ela se encontra.

“O bronzeamento artificial é um excelente recurso para quem quer manter a cor do verão em qualquer época do ano. Ele é um procedimento seguro, pois age na camada superficial da pele, dando a ela a cor desejada, sem ser necessário passar horas e horas embaixo do sol.”

“A diferença entre o sol e o bronze artificial é que na cama de bronzeamento você terá proteção contra os raios UV, diferentemente do sol, se ficarmos expostos por muito tempo, não tendo essa proteção. É claro que tudo que é exagerado faz mal. Se você está indo pra praia amanhã e gostaria de ficar bem bronzeada hoje, não será possível fazer as 10 sessões de uma vez, por exemplo. “Conclui Viviane Penner

Paloma Neri aderiu ao bronze artificial do espaço Vicelli “agradeço pelo ótimo atendimento da equipe Vicelli e por esclarecer todas as minhas dúvidas, o espaço é super aconchegante, estou feliz com as sessões de bronze, aumentou minha auto estima nunca me senti tão linda como estou me sentido agora.



