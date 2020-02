Bolos e Tortas uma delícia para toda família.

A Tradicional Bolos e Tortas já conquistou o paladar dos curitibanos nos momentos de celebração, no café da manhã, antes de um dia puxado de trabalho, ou à tardezinha, com aquele sabor reconfortante de voltar para casa.

As delicias são fabricadas artesanalmente, fazendo com que cada produto seja legitimamente caseiro. Os ingredientes são escolhidos de forma minuciosa utilizando frutas selecionadas, chocolate com maior concentração de cacau e farinha especial. O resultado você sente na textura e no sabor: são dezenas de sabores de sobremesas e bolos macios e crocantes, artesanais e deliciosos, com ingredientes selecionados e sem conservantes, bolos fresquinhos que lembram o gosto dos bolos preparados como aquelas receitas da vovó.

A Tradicional Bolos e Tortas nasceu da paixão pela alquimia dos sabores na cidade de São Paulo sendo a franquia pioneira em bolos , possui aproximadamente 50 lojas no Brasil, sendo 23 na cidade de São Paulo, em 6 estados e em constante expansão. A empresa vem conquistando prêmios, sendo por três anos consecutivos, detentora do Prêmio Veja Comer e Beber, nos anos de 2013, 2014 e 2015, como a Melhor Doceria de São Paulo.

Em Curitiba, bolos quentinhos e fresquinhos são o atrativo da loja Tradicional Bolos e Tortas- Água Verde , cuja franquia estabelecida há 3 anos e 7 meses administrada pelo casal Adriana e Fabio Ribeiro ambos da área financeira abriram seu próprio negócio ,um case de sucesso . “ sempre tive paixão por confeitaria desde criança, fui aprimorando minha aptidão fazendo cursos de confeitaria , onde conheci a Tradicional , desde os 6 primeiros meses de funcionamento a nossa loja é sucesso em vendas .”enaltece Adriana

A loja não serve pedaços o negócio é chegar, comprar o bolo inteiro e levar pra casa . São cerca de 100 variedades entre bolos , tortas salgadas como o de queijo com calabresa e os empadões , sobremesas e bolos de festas . A maioria dos insumos utilizados são fornecidos pela Nestlé ® devido a parceria efetuada entre as empresas.

“O ultimo lançamento desenvolvido pela Nestlé ® , que está sendo um sucesso na loja, é a torta Kit Kat , a torta creme possui varias texturas a base de mousse e creme ganache . O bolo de banana com canela é um dos mais vendidos e no sábado o pudim gourmet já bateu recorde de vendas , uma receita especial desenvolvida pela Nestlé ® que lembra o creme brulée ( sobremesa popular francesa ) ”afirma Adriana .

Somente os bolos de festas são feitos com reserva de antecedência de um dia , a produção é diária , a validade dos bolos é em média 3 dias, pois não possuem conservantes . Há opção na loja para intolerantes a lactose e também algumas opções sem glúten.

Site http://www.tradicionalboloscaseiros.com.br

https://www.facebook.com/pg/tradicionalboloscaseirosaguaverde

Serviço: Loja Tradicional Bolos e Tortas – Água Verde

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3310 – Água Verde.

Telefone: (41) 3319-0799.

Aberto diariamente de segunda a sábado das 9 às 19 horas.