Bloco do James é neste final de semana

A festa acontece no sábado, a partir das 16h, no James Garden, com atrações e muita diversão

Neste sábado (01), a partir das 16h, no James Garden, acontece o primeiro “Bloco do James”. O evento é um esquenta para o feriado mais aguardado do ano e segue a programação especial da casa para o carnaval 2020, que promete agitar Curitiba antes, durante e depois do feriado. A entrada é gratuita.

Quem comanda o som são os DJ’s Gabriel Rosina, Pholianna Montibeller e Michael Brandes, com os melhores hinos de carnaval de todos o tempos. Vai rolar ainda lançamento especial da nova coleção da marca Badoolaques e, se você estiver sem fantasia, a Aleatório Acessórios Artísticos estará no evento com os melhores acessórios.

Além das rodadas de geladinho para dar aquela refrescada, se a fome aparecer o Buena Onda completa a festa, com famosos hambúrgueres e porções de batata frita. O “Bloco do James” é um evento para toda família, e até seus animaizinhos podem participar, já que o espaço é Pet Friendly.

O “Bloco do James” acontece neste sábado, 1º de fevereiro, das 16h às 21h, no James Garden que fica na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, Nº 680, no bairro Centro, em Curitiba. Para mais informações, acesse o site oficial http://www.jamesbar.com.br/ , ou as redes sociais do estabelecimento no Facebook https://www.facebook.com/JamesBarCwb/ ou no Instagram https://www.instagram.com/jamesbarcwb/?hl=pt-br.