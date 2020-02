Benefícios da Drenagem Linfática e a Massagem Modeladora conciliadas .

Visando o remodelamento de gordura localizada corporal e à melhora do contorno corporal por meio de manobras vigorosas e repetitivas e com a pressão certa nos movimentos, a massagem modeladora atua sobre a circulação e facilita no que diz respeito ao processo de perda de medidas.

A Drenagem Linfática ajuda a combater a celulite, a eliminar toxinas, e no processo de emagrecimento. É indicado também para quem retém líquidos, é muito indicada pelos médicos no pós-operatório, e para as mulheres grávida só não indicado fazer na barriga.

Benefícios:

Melhora da circulação sanguínea.

Redução dos culotes, abdômen e glúteos.

Redução da gordurinha entre o braço e seio.

Eliminação das células mortas.

Oxigenação das células e consequente eliminação de gordura.

Eliminação das toxinas do organismo.

Modelagem do corpo.

Eliminação da retenção de líquidos que provoca inchaço (barriga).

Melhora da função intestinal.

A massa terapeuta Keiko Arume com experiência na área concilia a aplicação das duas técnicas : massagem modeladora com drenagem linfática nas sessões de 50 minutos a 1 hora nas suas clientes e ainda combina com a técnicas de Shiatsu, que é uma massagem super relaxante! Através do Shiatsu e pressões em determinadas áreas do corpo a técnica traz benefícios para desinchar o corpo, modelar , alem do equilíbrio físico e enérgico.

Para a técnica da modeladora , keiko utiliza um creme para massagem estética corporal lipotérmico, que é hiperemiante, deixando a pele com efeito avermelhado durante o tempo que está agindo (aproximadamente 1 hora). Para quem tem alergia utiliza o neutro que possui Centella Asiática.

Além da massagem com as mãos, alguns aparelhos podem potencializar o efeito dos tratamentos entre eles a profissional Keiko pode incluir no pacote : Vacuoterapia, Radiofreqüência , Dermocorporal e Criolipólise .

“o ideal, é fazer as massagens duas vezes por semana, aliadas a uma alimentação saudável e a exercícios físicos, com apenas 5 sessões já dá pra ver um resultado. O tratamento deve ser constante para que seja duradouro.” Enfatiza Keiko

Keiko atende de terça a sábado no Studio da Mulher e Home Care para noivas , casamentos e eventos corporativos .

Serviço : Studio da Mulher

Endereço: R. Buenos Aires, 581 – Batel

Telefone: (41) 3323-7574 / 41 99578-7049