Barbie comemora legado inspirador no Dia Internacional da Mulher

Aniversário da boneca mostra às meninas que elas podem ser tudo que quiserem

Barbie, a boneca mais famosa do mundo, nasceu no dia 09 de março de 1959 – um dia após a data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher – pelas mãos da americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel. Hoje, 62 anos após seu lançamento, o presente da icônica boneca vem em formato de premiações: Barbie foi reconhecida como a marca com melhor desempenho em 2020 pela NPD, empresa líder global em pesquisa de mercado, e como “Brinquedo do Ano” na categoria Fashion Doll no TOTTY Awards, graças à linha inovadora de Barbie Color Reveal.

Com mais de 100 profissionais envolvidos na sua criação, como designers de moda, maquiadores e costureiros, Barbie é dona da linha mais diversificada de bonecas do mercado e evoluiu para refletir o mundo que as meninas veem ao seu redor, apresentando diferentes estilos de cabelos, corpos e tons de pele. “Barbie é mais do que uma boneca, ela é um ícone da cultura pop e a cada ano ela prova que sua influência continua atemporal, seguindo tendências, liderando e reinventando a categoria de bonecas da moda”, disse Richard Dickson, presidente e COO da Mattel.

Uma sextagenária antenada com lançamentos que refletem a diversidade cultural, Barbie criou maneiras de se conectar com seu público por meio de inovação e plataformas digitais em seu próprio Instagram e canal do youtube, onde faz vlogs, e segue na missão de inspirar o potencial de cada criança. Viva Barbie, é hora de apagar as velas e fazer mais um pedido!

Sobre a Mattel – https://www.mattel.com

A Mattel é líder global na criação de brinquedos e dona de algumas das franquias de entretenimento infantil e para famílias mais fortes do mundo. A empresa cria produtos e experiências inovadoras que inspiram, entretêm e desenvolvem crianças por meio do brincar. Marcas icônicas fazem parte de seu portfólio, incluindo Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, Thomas & Friends ™, UNO® e MEGA®, além das licenciadas em parceria com empresas globais de entretenimento. A Mattel também disponibiliza conteúdo para cinema, televisão, jogos, música e eventos ao vivo. A companhia opera em 35 localidades e comercializa seus produtos em mais de 150 países, em colaboração com as principais empresas de varejo e comércio eletrônico do mundo. Desde a sua fundação, em 1945, a Mattel se orgulha de capacitar crianças a explorarem as maravilhas da infância e alcançarem todo o seu potencial.

Sobre a Barbie® – https://www.barbie.com.br

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. Até então, todas as bonecas tinham aparência de bebês e a de papel era uma das únicas que tinha a feição mais próxima da de uma adolescente. Quando lançada, a boneca foi definida como a “modelo teenager vestida na última moda”. Hoje, a Barbie é reconhecida como uma das marcas mais fortes de todos os tempos e um ícone fashion mundial. Como toda diva, a partir dos anos 90 estilistas famosos como Christian Dior, Chanel, Versace, Givenchy, Carolina Herrera, Donna Karan, Giorgio Armani e Alexandre Herchcovitch a vestiram em várias ocasiões. Clássicos do cinema, teatro e TV também ganharam bonecas Barbie caracterizadas com seus personagens mais famosos, entre eles: Romeu e Julieta, O Mágico de Oz e Star Trek, além de musas como: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh e Grace Kelly. Por mais de cinco décadas a boneca tem inspirado garotas de todas as idades a sonhar, “viajar” e descobrir que, brincando, elas podem ser o que quiserem. O estilo de vida da boneca, que já virou personalidade, sempre fez com que ela fosse popular entre crianças e adultos. Em 60 anos, ela já teve mais de 200 profissões, todas retratando aspectos da cultura e da sociedade de suas épocas. Alguns exemplos emblemáticos são: Barbie astronauta (1965); Barbie médica cirurgiã (1973); Barbie presidente dos EUA (1992).