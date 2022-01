Avex Technology Categoria : Automação residencial e empresarial

É possível realizar combinações como “cenas” para ajustar sua iluminação, climatização, cortinas e persianas, sistema de segurança, ter uma sala de cinema em casa .

Avex há mais de 15 anos no mercado de automação, com projetos empresariais e residenciais e em parcerias com marcas de alto padrão, busca a excelência e conserva um comprometimento com seus clientes para um melhor conforto e bem estar.

Fundada pelo empresário, Jeferson Leandro , o Grupo Avex está em pleno crescimento , com sede em Curitiba, Balneário Camboriu , Ponta Grossa , São Paulo e Guarapuava, pretende expandir sua marca para franquias em todo território nacional. É eleita Melhores do Ano 2021

Conheça alguns dos serviços e atendimentos da Avex:

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

É possível realizar combinações como “cenas” para ajustar sua iluminação, climatização, cortinas e persianas, sistema de segurança, ter uma sala de cinema entre outros equipamentos. Com painel touchscreen, keypad e de forma remota em aparelhos com plataformas digitais disponíveis para sistemas IOS e Android.

HOME CINEMA

é possível ter um cinema dentro da sua própria casa. Com tecnologias de automação residencial e um projeto de cinema em casa.

Sistema para ambientes dedicados ao lazer, intensifica a experiência de assistir séries e filmes com qualidade em som e imagem. Integrado ao sistema de áudio e vídeo, é elaborado um projeto de iluminação e acústica.

REDE WI-FI

O sistema promove qualidade e alta cobertura em todos os cômodos de sua residência, tendo assim alta performance de sinal para o acesso a internet, filmes, jogos, downloads entre outras funcionalidades.

SISTEMA DE BIOMETRIA

Uma identificação vinculando a credencial ao seu portador. Este recurso é muito utilizado em apartamentos para a segurança em prédios e condomínios.

SISTEMA DE CÂMERAS

Sistema para controle e segurança residencial faz monitoramento de ambientes internos e externos por meio das câmeras de segurança. Serão transmitidas para os pontos de visualização, como televisores, celulares e ipads que permitem o monitoramento remoto.

ASPIRAÇÃO CENTRAL

A central fica em uma área reservada da casa, eliminando assim a necessidade de locomoção de aspirador. Mais silencioso e com potência cinco vezes maior que um aspirador comum. Livra de forma eficiente o ambiente de ácaros, reduz os sintomas alérgicos, desenvolvendo maior qualidade no ar.

AUTOMAÇÃO PREDIAL

Para tornar a rotina de empresas e escritórios mais prática, segura e sustentável, é possível controlar e administrar o consumo dos sistemas integrados.

Sobre a importância de um projeto acústico.

Os sons que emitimos naturalmente, podem se tornar incômodos e até prejudiciais quando o projeto acústico é inexistente ou mal realizado. 85% do que se escuta em um ambiente são “sujeira sonora”, proveniente de reflexões, reverberação e eco, que prejudicam a inteligibilidade e percepção do som, muitas vezes fazendo com que a permanência se torne desagradável. O resultado de um projeto acústico bem executado é muito mais eficaz do que a compra de produtos avulsos sem planejamento ou apoio de um profissional.

A Avex oferece para cada projeto, soluções exclusivas que além de promover a melhor experiência, também colaboram com o design do ambiente.

MATRIZ CURITIBA

R. Silveira Peixoto, 725 – Batel, Curitiba

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua 1500, 820 – Centro, Balneário Camboriú

PONTA GROSSA

R. Emílio de Menezes, 707 – Estrela, Ponta Grossa

GUARAPUAVA

R. Azevedo Portugal, 1739 – Centro, Guarapuava

Site : https://avextechnology.com.br/