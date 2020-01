Av Batel  na história do Bairro

Avenida do Batel

No século 18, a atual avenida do Batel era um dos caminhos utilizados por tropeiros. No início do século 20, a região já possuía duas cervejarias, duas usinas de beneficiamento de erva-mate, fábricas de sabão e um pequeno comércio. Segundo o Aurélio, batel significa “pequeno barco”, entretanto, a origem da designação do bairro é incerta.

Atualmente, além de tradicional área residencial de Curitiba, com cerca de 12 mil habitantes, o bairro do Batel é repleto de restaurantes e opções para sair à noite. O bairro também conta com 9 hospitais e 4 shopping centers.

O bairro do Batel é conhecido por ser o segundo centro. Além de ser um bairro residencial, com muitos edifícios, também possui uma grande variedade de lojas dos mais diversos segmentos, também se encontram um grande leque de restaurantes dos mais variados tipos gastronômicos, importantes hoteis e de três shopping centers de grande circulação.

Segundo o historiador Francisco Negrão, a origem do nome Batel está no fato ocorrido em 1854, quando o alfaiate Torquato Paulino, resolveu montar uma pequena embarcação para participar das tradicionais cheganças, festejos do Espírito Santo em São José dos Pinhais. A chegada do Batel de Torquato a São José foi triunfal, querendo todo o povo contemplá-lo e saborear as galinhas recheadas, os leitões assados, os pastéis, os croquetes e os refrescos vendidos por ele na festa. Regressando a Curitiba, pela Estrada do Mato Grosso, o barco se acidenta num desnível, ficando abandonado no local durante muito tempo. O fato chamou a atenção dos curitibanos, que passaram a chamar a região de Batel.

Existem, ainda, outras versões para a origem do nome: homenagem a um antigo morador da região, que se chamava Bathé; palavra proveniente do latim battelum, que significa pequeno barco ou canoa; ou da palavra francesa bateau, que também quer dizer barco.

Fonte : Casa da Memória – Fundação Cultural de Curitiba

Dados

Área 1,76 km²

População 11.778 hab.

Densidade 66,92 hab/km²