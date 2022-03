Após dois anos, Warung Day Festival retorna com maior edição da história

A sétima edição do principal festival de música eletrônica do Brasil será realizada no dia 09 de abril, na icônica Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (PR)

Foram dois anos intermináveis, pausados pelas restrições em todo o mundo. Agora, com o avanço da vacinação, o mercado do entretenimento vai voltando ao normal. 2022 marcará a volta dos principais festivais brasileiros, e para os amantes da música eletrônica, o melhor dia do ano trará muitas atrações já no mês de abril: o Warung Day Festival (WDF), que será realizado no dia 09, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (PR).

Após uma pausa forçada, o principal festival de música eletrônica do Brasil, que teve sua última edição em 2019, chega a sua sétima edição renovado e repleto de novidades. Para começar, o Warung Day Festival 2022 será o maior da história, com uma estrutura com mais de 20 mil m² que trará, pela primeira vez, um palco na Ópera de Arame (Ópera Stage), um dos principais símbolos do entretenimento curitibano, além de dois palcos na Pedreira Paulo Leminski (Warung Stage e Pedreira Stage), espaço tradicional do festival.

“Por causa da pandemia, tivemos bastante tempo para projetar um evento inesquecível, repleto de novidades. A maior edição Warung Day Festival terá uma estrutura inédita, que vai unir os dois principais palcos da música curitibana. Estamos muito ansiosos para ver o festival montado e, principalmente, para voltar a sentir de perto a energia do nosso público”, comenta Patrick Cornelsen, diretor de produção do WDF. O evento contará, também, com áreas de convivência com serviços de alimentação e atrações especiais, e um backstage ainda mais amplo, com passagens exclusivas que irão facilitar o acesso do público aos três palcos do festival, além de milhares de metros de áreas cobertas. “Tudo isso instalado em meio à natureza exuberante de um dos endereços mais encantadores da capital paranaense”, complementa Cornelsen.

Para manter a tradição, o Warung Day Festival terá um line-up de altíssimo nível, com 24 atrações nacionais e internacionais, entre elas diversos artistas que irão se apresentar pela primeira vez no Brasil, totalizando quase 20 horas de programação ininterrupta. “O Warung Day Festival é um evento feito para quem vive a música eletrônica em toda sua amplitude. Por esse motivo, além de todo carinho com as questões estruturais, trabalhamos muito para montar um line-up que seja realmente surpreendente. Foi assim em nossas seis edições anteriores e será assim em 2022, que terá um aumento no número de atrações. Temos muito orgulho de falar que alguns dos principais nomes da música eletrônica mundial estarão em Curitiba no dia 09 de abril”, detalha Carlos Civitate Júnior, o “Jejê”, sócio-diretor do WDF.

Entre os grandes destaques do evento estarão a norte-americana The Blessed Madonna, que ganhou o mundo com seus remixes para Dua Lipa e Elton John; o argentino Hernan Cattaneo e o britânico Nick Warren, ícones do progressive mundial, que se apresentam juntos pela primeira vez no Brasil com um b2b que está entre os mais respeitados do mundo; a palestina Sama Abdulhadi, um dos grandes destaques do cenário Techno underground; e o alemão Jan Blomqvist, que trará para Curitiba seu som bem peculiar, marcado por vocais acompanhados por baterias eletrônicas e sintetizadores, caracterizando um dos line-ups mais respeitados do mundo.

Atrações

Ópera Stage: Jessica Brankka, Edu Schwartz, Jan Blomqvist, Elekfantz, Boghosian, Whomadewho, Albuquerque e The Blessed Madonna

Warung Stage: Leoz, Blancah, ZAC, Brina Knauss, Gabe, Innellea e Hernan Cattaneo b2b Nick Warren

Categorias de ingressos

O Warung Day Festival 2022 contará com três categorias de ingressos: Ingresso WDF, Ingresso VIP e Ingresso EXPERIENCE. “Todos eles darão direito a visão frontal do palco, área coberta e acesso às três pistas do festival. A partir do VIP, as opções contam com bares e banheiros exclusivos”, destaca Luis Gustavo Zagonel, sócio-diretor do WDF. No mais completo, o EXPERIENCE, uma nova experiência dentro do festival, que propões uma nova maneira de maneira de vivenciar toda a energia do WDF, o público terá, ainda, acesso a todos os setores do evento, podendo migrar entre eles; serviço especializado de catering, com brunch, snacks, finger foods e soft drinks; lounges com serviços de cabelo, maquiagem e massagem; lounge de descanso e espaço zen; e transmissão simultânea dos 3 palcos. “Vamos proporcionar uma experiência única, surpreendente para quem já conhece o WDF e, principalmente, para quem ainda não teve a oportunidade de curtir o melhor dia do ano com a gente”, comenta Zagonel.

“O Warung Day Festival surgiu para oferecer a melhor experiência em música eletrônica no Brasil. Ao longo do tempo, o evento ganhou relevância no mercado internacional. Hoje, atraímos público de várias partes do país e do mundo, pessoas que se deslocam até Curitiba para viver algumas horas inesquecíveis em um festival que segue um altíssimo padrão de excelência. Quando dividimos os ingressos por categorias, conseguimos atender com mais facilidade as expectativas do nosso público, que pode optar por diferentes tipos de experiências durante o evento”, completa Gustavo Conti, fundador do Warung Beach Club e sócio-diretor do WDF.

O 7º Warung Day Festival será realizado no dia 09 de abril, das 11h à 01h, no Parque das Pedreiras, com programação na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame. Os ingressos custam a partir de R$ 176 (feminino) e R$ 242 (masculino) e estão disponíveis no site, com vendas a partir das plataformas Blueticket e Ingresse. O Warung Day Festival é um iniciativa colaborativa das empresas Waung Beach Club, T2, Planeta Brasil Entretenimento e DOWNTEMPO. Mais informações no perfil oficial do evento no Instagram (@warung_dayfestival).