Alongamento de unhas: conheça as técnicas e vantagens em manter as unhas sempre feitas.

A rotina da mulher moderna costuma ser frenética: casa, família, trabalho, estudos, amigos, vida social e cultural, e por aí vai, não necessariamente nesta ordem. As tarefas são variadas e as unhas sofrem. Seja por falta de cuidados, ou até por excesso de zelo ou ansiedade, elas podem apresentar problemas: quebras, esmaltes descascados, cantos ressecados e feridos, só para citar alguns.

Mas para quem não consegue manter as unhas crescidas, hoje existe o alongamento de unhas , técnicas mais modernas que as antigas postiças , que deixam as unhas lindas e com um aspecto super natural e com mais durabilidade.

As técnicas de alongamento são:

1)Gel

2) Acrílico

3) Porcelana

4) Unhas de fibras de vidro

As técnicas consistem na utilização de extensores de unha fixados com aplicação dos produtos misturados, eles formam uma espécie de massa de secagem rápida que é moldada sobre a unha em um formato desejado com o auxílio de um pincel e de um molde fixado na unha ou de um tip, formando o alongamento , é possível tanto alongar como reconstruir unhas roídas alcançando um resultado totalmente natural , a secagem é feita em uma cabine com luz ultravioleta. Todo o procedimento costuma levar aproximadamente duas horas.

Segundo a especialista em Unhas , proprietária da loja As Meninas Studio de Unhas e ministrante de cursos de técnicas de alongamento e decoração de unhas Cris Melo : “as unhas são indicadas para quem rói as unhas, tem unhas fracas e para quem não tem muito tempo de ir ao salão toda semana ,e precisa de praticidade ,sem abrir mão de ter unhas longas e lindas.”

“Aqui no Studio damos a opção de decorações encapsuladas como: francesinha glitter,pedrinhas,joinhas e decorações que secam na hora ,não descascam e não são removidas com acetona dando a cliente a possibilidade de pintar as unhas com esmalte comum, removendo com acetona sem prejudicar a decoração. Ou seja unhas sempre feitas, sem preocupações devendo retornar ao salão para manutenção em no máximo 30 dias.”comenta Cris

Independente da técnica de alongamento de unhas escolhida, o importante é realizar o procedimento com um profissional capacitado. A qualidade na aplicação e na manutenção reflete diretamente na durabilidade das unhas… “existe no mercado diferentes técnicas porem: “a diferença está no material utilizado e na maneira correta de fazê-las para se ter um bom resultado final .” finaliza Cris Melo

Caso queira remove-las convém ser realizado por profissionais com o uso de lixas especiais, pois se for aplicado ou retirado de forma incorreta, pode trazer danos à unha natural, como quebra ou descamação.

E depois que você conquista unhas longas e a possibilidade de usar todas as técnicas de decoração e nail art que são a verdadeira onda do momento, não vai querer voltar a ter unhas curtinhas e maltratadas, correto?

Conheça os principais formatos de unhas para arrasar no dia a dia.

Formatos de Unhas confira a que combina mais com o seu estilo:

1 – Quadrada

Por deixar as laterais e pontas das unhas bem retinhas, o formato ainda é perfeito para as mulheres que possuem dedos mais alongados, já que tende a dar impressão de que as unhas estão menores.

2 – Redonda

O efeito ainda é ideal para aquelas que desejam alongar os dedos, já que os formatos arredondados suavizando as pontinhas.

3 – Stiletto

Essa unha virou febre recentemente e traz um visual selvagem às unhas, como se fossem garras de um animal. Para conseguir o efeito, as unhas precisam estar bem longas lixadas nas laterais para deixar pontiagudo.

4 – Squoval

O efeito garante unhas lixadas em formato mais retinho nas laterais, mas finalizadas com formas mais arredondadas nas pontinhas.

5 – Amendoada

. O efeito que se tornou o queridinho entre as meninas antenadas, traz as unhas mais pontudinhas, mas finalizadas com um efeito arredondado.

6 – Oval

A unha oval é um grande clássico. Com um ar bem vintage e como o retrô está em alta, essas queridinhas de cumprimento médio voltaram com tudo.

7 – Bailarina

Outra opção moderninha e divertida para aquelas que desejam variar do formato stiletto, o efeito bailarina pode ser a aposta da vez. A forma traz as pontinhas dos dedos também pontiagudas, mas desta vez finalizadas bem retinhas, o que remete à sapatilha das bailarinas.

