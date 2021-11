Alinhadores Invisíveis : aparelhos alinhadores estéticos são uma ótima opção para pacientes adultos que buscam um tratamento ortodôntico com discrição.

Os alinhadores dentários são um dos mais recentes avanços da Ortodontia.

Esse tipo de aparelho não utiliza bráquetes, fios metálicos e elásticos. Comumente, os alinhadores são chamados de “aparelho invisível” por serem transparentes. São removíveis e personalizados, para correção ortodôntica principalmente de adultos. Nesse sistema de tratamento, as placas devem apresentar um comportamento de elasticidade linear e resistência para desempenhar as forças leves e contínuas necessárias para que o dente seja levado à posição desejada, com o mesmo princípio da ortodontia fixa.

O planejamento de cada caso é feito de modo digital, a partir de uma completa documentação (escaneamento intraoral ou moldagem, fotografias e radiografias) das arcadas dentárias, do sorriso e do rosto do paciente. Dessa forma, os alinhadores são feitos sob medida, com o uso de um programa de computador, para cada paciente. Os alinhadores dentários são indicados para casos com diferentes níveis de complexidade e problemas de mal posicionamento dentário. Além disso, outras vantagens são: a facilidade para higienização dos dentes durante o tratamento, o menor número de manutenções necessárias e o menor tempo de tratamento, informa a Dra Dra. Ricarda Duarte da Silva Ortodontista e Especialista em Harmonização Facial

Os benefícios

A estética é bastante beneficiada com o uso de alinhadores transparentes, mas não é só isso. Eles trazem vantagens extras – para o paciente como: facilidade de remoção do aparelho para comer, praticidade para higienização (escovação e uso do fio dental) e possibilidade de se prever as etapas e estágios do tratamento pelo método de diagnóstico virtual.

Um dos grandes diferenciais do tratamento com alinhadores ortodôntico é o planejamento virtual. Esse sistema foi desenvolvido pela Align Technology, em 1998, nos Estados Unidos. Esse método de tratamento para promover movimentação ortodôntica foi o primeiro baseado exclusivamente em uma tecnologia tridimensional (3D).

Como funciona o tratamento?

Os alinhadores são normalmente alterados a cada duas a quatro semanas, e cada novo conjunto é ligeiramente diferente do último para gradualmente alinhar os dentes. O tratamento pode levar entre 1 e 2 anos, dependendo da dificuldade do caso e da adesão do paciente.

Dra. Ricarda Duarte da Silva Ortodontista e Especialista em Harmonização Facial

Formada em odontologia pela Universidade Federal do Paraná, em 1994, a Professora Doutora Ricarda Duarte atua na Ortodontia e Ortopedia Facial a mais de 20 anos, especialista pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Recebeu título de Mestre e Doutora em ciências odontológicas pela Universidade de São Paulo (USP). Professora dos cursos de Especialização e Mestrado na Faculdade Ilapeo e professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Utiliza em sua clínica além de aparelhos convencionais, os alinhadores dentários invisíveis – Invisalign e ClearCorrect – estando no compasso da modernidade em Ortodontia.

Pioneira na Harmonização Facial em Odontologia, área que tem por objetivo reabilitar a função e estética da face como um todo. Se utiliza de materiais como Toxina botulínica, Ácido Hialurônico, fios de sustentação, entre outros, para devolver harmonia facial e elevar a auto estima dos pacientes. Possui ampla experiência, atua como professora nesta área tendo formado várias turmas de profissionais.

