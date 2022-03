Agito no fim de semana vai de pré-Carnaval a feira de arte

Curitiba tem opções variadas para aproveitar o sábado e domingo

CURITIBA, 17/02/2022 – O fim de semana em Curitiba tem uma variedade de opções para agradar a todos os públicos. Shows de rock, discotecagens de reggaeton, feijoada com MPB e feira de artistas e criadores criativos estão entre as pedidas para curtir o sábado e domingo.

Confira uma seleção de eventos:

Música, gastronomia e feira criativa – Acontece nesse sábado (19/02) o Curto Circuito, evento que celebra a economia criativa e a arte em Curitiba. Organizado pela incorporadora Weefor e curadoria e produção da Salamandra Rádio e Urbideias, reúne música, moda, gastronomia e feira com criadores da cidade. A tarde terá shows de Rê Gugli, Clementaum e Mitay. Começando às 11h, o Curto Circuito acontece na Av. Sete de Setembro (nº 5708). Com lotação máxima de 250 pessoas e entrada gratuita, é preciso fazer inscrição prévia em www.even3.com.br/curtocircuito.

Feijoada com MPB e Bossa Nova – O Lupita Bistrô Bar promove uma feijoada especial neste sábado (19/02). Do meio-dia às 16h30, será servido o típico prato brasileiro a R$ 37 por pessoa. Música ao vivo anima o almoço com sucessos da MPB e da Bossa Nova. O Lupita fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 15A – Centro. Mais informações no Instagram do Bistrô @lupitabistrobar.

Folk rock e discotecagem – O The Weknd tem duas atrações neste sábado (19/02). A banda Lenhadores da Antártida é dedicada ao folk rock, tocando músicas próprias e destaques do gênero como Mumford & Sons, Johnny Cash e The Lumineers. Na sequência, o restobar recebe a DJ Thai, com música eletrônica. A casa abre às 18h e fica na Av. Nossa Senhora da Penha, 148, no Cristo Rei. Mais informações em @thewekndcwb.

Discotecagem de vinil – O Mornings Batel tem intensa programação dedicada aos discos de vinil para esse sábado (19/02). O espaço faz seu café da manhã para o dia todo, das 8h às 19h. A partir das 14h, acontece a feirinha de discos e, a partir das 18h, tem discotecagem de vinil com o DJ Popson. Depois das 19h, o Mornings vira Nights, com comidinhas, vinhos e cervejas especiais até as 23h. O Mornings Batel fica na R. Coronel Dulcídio, 544. Mais informações em @morningsbrasil.

Reggaeton Sundays – O domingo (20/02) do 41 Brooklyn é dedicado ao estilo latino que vem dominando as pistas. O bar faz seu projeto Reggaeton Sundays, com discotecagens que celebram os maiores nomes do gênero, passando por Maluma, Bad Bunny e J Balvin, entre outros. A casa abre às 15h no domingo, e funciona na R. Alferes Poli, 821. Mais informações no perfil do Instagram @41bklyn ou pelo WhatsApp (41) 3016-3558.

Pré-Carnaval Eletrônico – Depois de uma pausa imposta pela pandemia, o CarnaVibe confirma sua programação para esta sábado (19/02). O evento acontecerá em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, a partir das 11h. Seguindo todos os protocolos, o festival adota o conceito Open Air, com todas as pistas a céu aberto, aproveitando a estrutura da Fazenda 4 Corações. Estão confirmados nomes de peso da música eletrônica como o brasileiro Renato Ratier e o alemão D-Nox. Os ingressos estão disponíveis no site www.ingresse.com. Mais informações no site www.carnavibe.com e no perfil oficial do evento no Instagram (@carnavibe).