“A roda da juventude”, manual do saber-viver

Professor de educação física Aurélio Alfieri ensina em livro como chegar à fonte dos que vivem mais e melhor

O professor de educação física e youtuber Aurélio Alfieri mostra logo na introdução do livro a ferramenta criada por ele: “A roda da juventude”. São dez aspectos que abrem caminho para uma vida mais longa e saudável. A grande “roda” envolve propósito, aliados, exercícios físicos, caminhada, sono, disposição, postura, flexibilidade, peso corporal e alimentação.

Em linguagem acessível, os leitores de “Manual prático para ser jovem por mais tempo – a roda da juventude” (editora Appris) podem fazer anotações e acessar QR codes que direcionam a vídeos de exercícios onde Aurélio explica com riqueza de detalhes como executá-los. O leitor consegue identificar de maneira rápida o que precisa ser aprimorado de acordo com o seu objetivo.

A ferramenta ‘A Roda da Juventude’ conduz o leitor diretamente para o capítulo que mais fará a diferença na sua busca. “Se identificar que tem mais problemas com sono, ele pode pular diretamente para o capítulo sobre o assunto e colocar em prática as tarefas propostas. “Com isso, cuidando da sua maior queixa de saúde, outros aspectos começarão a melhorar, como disposição, alimentação e peso”, explica Aurélio.

“Manual prático para ser jovem por mais tempo – A roda da juventude” já traz em seu título o tom de incentivo ao movimento do autor, youtuber da longevidade à frente do “Canal do Aurélio”. Ele já conquistou mais de 1 milhão de inscritos e agora estreia sua versão impressa de conteúdos e ferramentas que incentivam mudanças de hábitos para os 50+ viverem com saúde e mobilidade.

O livro é prefaciado por Alexandre Kalache – médico gerontólogo e ex-diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS, que destaca a importância da obra com sua interatividade e tarefas possíveis para um bem-estar com mais independência.

O manual prático para ser jovem por mais tempo recebeu o selo de adequação, manuseio e design funcional para idosos. O livro foi aprovado em vocabulário, contraste das cores e letras de tamanho confortável para o público sênior.

O livro traz a essência dos exercícios para níveis diferentes que o autor conduz de forma leve e divertida. “Desde o início da minha carreira sempre gostei de atuar com o público 50+ e já sabia que esse era o meu caminho. O que mais me motiva é perceber a evolução e os bons resultados dos alunos”, diz Aurélio.

Sobre o autor: Professor de Educação Física com especialização em Psicologia Corporal, escritor, atua como professor universitário, palestrante e youtuber com mais de um milhão de seguidores.

o lançamento do livro será no próximo dia 8 de abril, na Livraria da Vila, shopping Batel, às 19hs